"Получилось обосраться", "Можете больше не гадать насчет болезни плешивого". В сети высмеяли Путина после слов об отношениях РФ с Западом

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало реакции на эту оговорку.
"Можно много говорить о выступлении "великого геополитика", но зачем, когда есть одна фраза, которая характеризует все это? Высрать отношения с ведущими странами Запада – это, пожалуй, все, что сделала Россия за последние 30 лет", – написали пользователи Twitter.
Можно много говорить о сегодняшнем выступлении "великого геополитика",но зачем все это делать, когда есть одна фраза, которая характеризует все это. Высрать отношения с ведущими странами запада - это пожалуй все, что сделала россия за последние 30 лет * pic.twitter.com/mEAe0AV1Ri— Anton Malinovskiy (@tonymalinovskiy) October 27, 2022
"Можете больше не гадать насчет его болезни – у плешивого запор обыкновенный", – отреагировали в сети.
У путлера не получается высрать отношения с странами НАТО и Запада.— * Огорченный голос народа * (@ogarchenyigolos) October 27, 2022
Можете больше не гадать на счёт его болезни, у плешивого запор обыкновенный. pic.twitter.com/uS1EATm6KU
"Они пытались высрать отношения с Западом, но даже это не получилось. Так вот ни отношений с Западом, ни посрать нормально", – прокомментировали заявление Путина в сети.
Они пытались высрать отношения с Западом, но даже это не получилось. Так вот ни отношений с Западом, ни посрать нормально *— Hugo_Stiglitz (@Hugo_StiglitzUA) October 27, 2022
"Высрать отношения не получилось, зато получилось обосраться", – заметили в Twitter.
высрать отношения не получилось, зато получилось обосраться.— хоста абигуа (@abigzolotua) October 27, 2022
В Кремле не комментировали, что на самом деле хотел сказать Путин.
Во время своего выступления в клубе "Валдай" Путин также заявил, что все должны одинаково соблюдать и понимать "международное право", в частности Устав ООН. В то же время разговоры о ядерном оружии он назвал провокациями. По мнению президента РФ, это делается для того, чтобы призвать "союзников РФ и нейтральные государства" не поддерживать Россию. Также он заявил, что в мире идет "примитивная возня вокруг ядерных угроз", но не признал Россию их источником. Путин рассказал, что лично попросил министра обороны РФ Сергея Шойгу сообщить по телефону западным коллегам о якобы готовящейся в Украине "грязной бомбе".
После появления Путина на публике 27 октября в сети также обратили внимание на его потемневшие руки, подчеркнув, что так же выглядели руки королевы Великобритании Елизаветы II за два дня до ее смерти.