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28 октября, 2022
 
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"Получилось обосраться", "Можете больше не гадать насчет болезни плешивого". В сети высмеяли Путина после слов об отношениях РФ с Западом

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Путин не стал исправляться после того, как заявил, что РФ "пыталась высрать отношения со странами Запада и НАТО"
Путин не стал исправляться после того, как заявил, что РФ "пыталась высрать отношения со странами Запада и НАТО"
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин 27 октября появился на публике, приняв участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай". Трансляцию вел YouTube-канал "Реальное время". Пользователи сети обратили внимание на то, что рассказывая об отношениях России с западными странами, Путин, читая текст с листка, заявил, что они пытались их "высрать". Озвучив это, он не стал исправляться.

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало реакции на эту оговорку.

"Можно много говорить о выступлении "великого геополитика", но зачем, когда есть одна фраза, которая характеризует все это? Высрать отношения с ведущими странами Запада – это, пожалуй, все, что сделала Россия за последние 30 лет", – написали пользователи Twitter.

"Можете больше не гадать насчет его болезни  у плешивого запор обыкновенный",  отреагировали в сети.

"Они пытались высрать отношения с Западом, но даже это не получилось. Так вот ни отношений с Западом, ни посрать нормально", – прокомментировали заявление Путина в сети.

"Высрать отношения не получилось, зато получилось обосраться", – заметили в Twitter.

В Кремле не комментировали, что на самом деле хотел сказать Путин.

Контекст:

Во время своего выступления в клубе "Валдай" Путин также заявил, что все должны одинаково соблюдать и понимать "международное право", в частности Устав ООН. В то же время разговоры о ядерном оружии он назвал провокациями. По мнению президента РФ, это делается для того, чтобы призвать "союзников РФ и нейтральные государства" не поддерживать Россию. Также он заявил, что в мире идет "примитивная возня вокруг ядерных угроз", но не признал Россию их источником. Путин рассказал, что лично попросил министра обороны РФ Сергея Шойгу сообщить по телефону западным коллегам о якобы готовящейся в Украине "грязной бомбе". 

После появления Путина на публике 27 октября в сети также обратили внимание на его потемневшие руки, подчеркнув, что так же выглядели руки королевы Великобритании Елизаветы II за два дня до ее смерти.

Теги: Владимир Путин, НАТО, болезнь, президент
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