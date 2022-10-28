"Получилось обосраться", "Можете больше не гадать насчет болезни плешивого". В сети высмеяли Путина после слов об отношениях РФ с Западом

Путин не стал исправляться после того, как заявил, что РФ "пыталась высрать отношения со странами Запада и НАТО" Фото: ЕРА

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало реакции на эту оговорку.

"Можно много говорить о выступлении "великого геополитика", но зачем, когда есть одна фраза, которая характеризует все это? Высрать отношения с ведущими странами Запада – это, пожалуй, все, что сделала Россия за последние 30 лет", – написали пользователи Twitter.

Можно много говорить о сегодняшнем выступлении "великого геополитика",но зачем все это делать, когда есть одна фраза, которая характеризует все это. Высрать отношения с ведущими странами запада - это пожалуй все, что сделала россия за последние 30 лет * pic.twitter.com/mEAe0AV1Ri — Anton Malinovskiy (@tonymalinovskiy) October 27, 2022

"Можете больше не гадать насчет его болезни – у плешивого запор обыкновенный", – отреагировали в сети.

У путлера не получается высрать отношения с странами НАТО и Запада.



Можете больше не гадать на счёт его болезни, у плешивого запор обыкновенный. pic.twitter.com/uS1EATm6KU — * Огорченный голос народа * (@ogarchenyigolos) October 27, 2022

"Они пытались высрать отношения с Западом, но даже это не получилось. Так вот ни отношений с Западом, ни посрать нормально", – прокомментировали заявление Путина в сети.

Они пытались высрать отношения с Западом, но даже это не получилось. Так вот ни отношений с Западом, ни посрать нормально * — Hugo_Stiglitz (@Hugo_StiglitzUA) October 27, 2022

"Высрать отношения не получилось, зато получилось обосраться", – заметили в Twitter.

высрать отношения не получилось, зато получилось обосраться. — хоста абигуа (@abigzolotua) October 27, 2022

В Кремле не комментировали, что на самом деле хотел сказать Путин.