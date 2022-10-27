Яковина о побеге Собчак: Эта история гораздо проще. Спектакль устроили по ее просьбе, чтобы выглядело так, будто за ней охотится лично Путин

"Я ни на секунду не верю в это шапито, в этот спектакль, который устроила Собчак", – заявил журналист.

По словам Яковины, он не представляет, как Собчак могла остаться неузнанной, когда бежала из РФ.

"Вся эта история гораздо проще. Сейчас начались серьезные разговоры, чтобы против Собчак ввести американские и европейские санкции. Она этого, естественно, не хочет, – отметил эксперт. – Поэтому я абсолютно уверен, что этот спектакль ей устроили по ее же просьбе, чтобы дать достоверный предлог свалить из России и чтобы это выглядело так, будто бы ее режим преследует и за ней охотится лично [президент РФ] Владимир Путин".

Яковина подчеркнул, что Собчак "многократно выручала Путина, а он помогал ей". Журналист напомнил, что одним из последних гостей журналистки стал юрист, призывающий российское население воевать против Украины.

"Где тут вред для режима? Она очень полезный актив этого режима. И режим помог ей выкрутиться из неприятной для нее ситуации", – сказал Яковина. – Я считаю, что она в полной мере – может быть, даже сильнее, чем другие люди – заслуживает введения против нее западных санкций. Ей должны быть запрещены поездки на Запад. Она должна отчалить к родным березам. Там, мне кажется, ей будет самое место".