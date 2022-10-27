Яковина о побеге Собчак: Эта история гораздо проще. Спектакль устроили по ее просьбе, чтобы выглядело так, будто за ней охотится лично Путин

"Я ни на секунду не верю в это шапито, в этот спектакль, который устроила Собчак", – заявил журналист.
По словам Яковины, он не представляет, как Собчак могла остаться неузнанной, когда бежала из РФ.
"Вся эта история гораздо проще. Сейчас начались серьезные разговоры, чтобы против Собчак ввести американские и европейские санкции. Она этого, естественно, не хочет, – отметил эксперт. – Поэтому я абсолютно уверен, что этот спектакль ей устроили по ее же просьбе, чтобы дать достоверный предлог свалить из России и чтобы это выглядело так, будто бы ее режим преследует и за ней охотится лично [президент РФ] Владимир Путин".
Яковина подчеркнул, что Собчак "многократно выручала Путина, а он помогал ей". Журналист напомнил, что одним из последних гостей журналистки стал юрист, призывающий российское население воевать против Украины.
"Где тут вред для режима? Она очень полезный актив этого режима. И режим помог ей выкрутиться из неприятной для нее ситуации", – сказал Яковина. – Я считаю, что она в полной мере – может быть, даже сильнее, чем другие люди – заслуживает введения против нее западных санкций. Ей должны быть запрещены поездки на Запад. Она должна отчалить к родным березам. Там, мне кажется, ей будет самое место".
26 октября российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах заявило, что Собчак срочно покинула РФ и находится в Литве.
Позже российские СМИ сообщили, что ей "удалось скрыться от правоохранителей, которые имели постановление на ее арест". В сети также показали, как журналистка в сопровождении мужчины пересекает белорусско-литовскую границу в пункте пропуска "Видзы".
Утром 26 октября стало известно, что в загородном доме Собчак проходят обыски. Это произошло после того, как днем ранее российские полицейские задержали коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова. Сообщается, что он был задержан в ходе расследования уголовного дела о вымогательстве. Вечером 26 октября Тверской суд Москвы принял решение отправить его в СИЗО на два месяца. По информации ТАСС, Собчак проходит по этому делу в статусе подозреваемой.
В сентябре ее муж, российский режиссер Константин Богомолов в Instagram заявил, что он и его семья "были, есть и будут в РФ". Где сейчас находится он и ребенок Собчак от российского актера Максима Виторгана, не сообщается.
После того, как стало известно о побеге Собчак в Литву, директор департамента госбезопасности страны Дарюс Яунишкис заявил, что она въехала по паспорту Израиля. О том, что Собчак получила паспорт Израиля, российские СМИ сообщили еще весной 2021 года. В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" журналистка опровергла информацию, что она является гражданкой Израиля.
Собчак является крестницей Путина. Он также присутствовал на похоронах ее отца, бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.