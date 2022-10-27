Бульвар Шоубиз
 
27 октября, 2022
 
Новости

Сбежавшая из РФ Собчак оказалась гражданкой Израиля

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Собчак сбежала из РФ в ночь на 26 октября
Собчак сбежала из РФ в ночь на 26 октября
Фото: Ksenia Sobchak / Facebook

Российская журналистка Ксения Собчак пересекла границу Беларуси с Литвой по израильскому паспорту. Об этом 27 октября сообщается на литовском сайте LRT.lt со ссылкой на информацию, полученную от Госпогранслужбы Литвы.

Директор департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис в эфире радиостанции Ziniu radijas, пишет литовское издание 15min, подтвердил, что российская журналистка въехала в Литву по паспорту Израиля.

Он подчеркнул, что как гражданке Израиля с израильским паспортом Собчак не нужна виза и она может находиться в Литве 90 дней. Яунишкис сообщил, что у него нет информации, что Собчак "может представлять угрозу безопасности Литвы".

О том, что Собчак получила паспорт Израиля, российские СМИ сообщили еще весной 2021 года. В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" журналистка опровергла информацию, что она является гражданкой Израиля.

Заявление литовских властей о наличии у нее израильского паспорта Собчак пока не комментировала.

Контекст:

26 октября российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах заявило, что Собчак срочно покинула РФ и находится в Литве

Позже российские СМИ сообщили, что ей "удалось скрыться от правоохранителей, которые имели постановление на ее арест". В сети также показали, как журналистка в сопровождении мужчины пересекает белорусско-литовскую границу в пункте пропуска "Видзы"

Утром 26 октября стало известно, что в загородном доме Собчак проходят обыски. Это произошло после того, как днем ранее российские полицейские задержали коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова. Сообщается, что он был задержан в ходе расследования уголовного дела о вымогательстве. Вечером 26 октября Тверской суд Москвы принял решение отправить его в СИЗО на два месяца. По информации ТАСС, Собчак проходит по этому делу в статусе подозреваемой.

В сентябре ее муж, российский режиссер Константин Богомолов в Instagram заявил, что он и его семья "были, есть и будут в РФ". Где сейчас находится он и ребенок Собчак от российского актера Максима Виторгана, не сообщается. 

Теги: Россия, Ксения Собчак, паспорт
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Шустер: В России могут снести Путина, убить его. Не думаю, что для ФСБ это трудно
  Шустер: В России могут снести Путина, убить его. Не думаю, что для ФСБ это трудно
Алеся БАЦМАН
Латушко: Путин мечтал съесть Украину в качестве главного блюда, а Беларусь – получить на десерт. Похоже, он может начать с десерта
Латушко: Путин мечтал съесть Украину в качестве главного блюда, а Беларусь – получить на десерт. Похоже, он может начать с десерта
Елена ПОСКАННАЯ
Американский историк Снайдер привел шесть доказательств геноцида России в отношении Украины
Американский историк Снайдер привел шесть доказательств геноцида России в отношении Украины
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Салем запретил дочери встречаться с парнями
Салем запретил дочери встречаться с парнями
Меган Маркл вернулась к старой привычке
Меган Маркл вернулась к старой привычке
"У меня под сердцем бандерятко". 31-летняя украинская снайпер Эмеральд сообщила о беременности
"У меня под сердцем бандерятко". 31-летняя украинская снайпер Эмеральд сообщила о беременности
Кидман поздравила мужа страстным фото
Кидман поздравила мужа страстным фото
Сбежавшая из РФ Собчак оказалась гражданкой Израиля
Сбежавшая из РФ Собчак оказалась гражданкой Израиля
Запеченная тыква с нутом. Рецепт сезонного блюда от эксперта
Запеченная тыква с нутом. Рецепт сезонного блюда от эксперта
"Она хочет в туалет", "Что происходит?" В сети обсуждают танец 64-летней Мадонны в чулках
"Она хочет в туалет", "Что происходит?" В сети обсуждают танец 64-летней Мадонны в чулках
Jerry Heil, Kruть, Kozak Siromaha. Названы имена артистов, которые вошли в лонглист украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
Jerry Heil, Kruть, Kozak Siromaha. Названы имена артистов, которые вошли в лонглист украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
"НеПОТАПляемый". Потап обнародовал первый пост после длительной блокировки в Instagram
"НеПОТАПляемый". Потап обнародовал первый пост после длительной блокировки в Instagram
"Сонечко любить правду". Каминская похвасталась реакций Ани Лорак на ее новую песню
"Сонечко любить правду". Каминская похвасталась реакций Ани Лорак на ее новую песню
"Это моя подруга была". Саливанчук высказалась о Безрук, замалчивающей войну
"Это моя подруга была". Саливанчук высказалась о Безрук, замалчивающей войну
Переехавший в США 40-летний Яма показал себя в образе Франкенштейна
Переехавший в США 40-летний Яма показал себя в образе Франкенштейна
"Сюр, треш, гребаное зазеркалье". Священник РПЦ покрестил российских солдат на фронте в пакетах для "груза 200"
"Сюр, треш, гребаное зазеркалье". Священник РПЦ покрестил российских солдат на фронте в пакетах для "груза 200"
Дорофеева показала Кацурина в своей постели
Дорофеева показала Кацурина в своей постели
  Филиппинские студенты по просьбе профессора сдавали экзамен в антимошеннических шляпах и показали результат лучше, чем когда могли списывать
  Филиппинские студенты по просьбе профессора сдавали экзамен в антимошеннических шляпах и показали результат лучше, чем когда могли списывать
Новый подопечный Тины Кароль слил в сеть ранее неопубликованное фото певицы
Новый подопечный Тины Кароль слил в сеть ранее неопубликованное фото певицы
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 