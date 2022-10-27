Сбежавшая из РФ Собчак оказалась гражданкой Израиля

Директор департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис в эфире радиостанции Ziniu radijas, пишет литовское издание 15min, подтвердил, что российская журналистка въехала в Литву по паспорту Израиля.
Он подчеркнул, что как гражданке Израиля с израильским паспортом Собчак не нужна виза и она может находиться в Литве 90 дней. Яунишкис сообщил, что у него нет информации, что Собчак "может представлять угрозу безопасности Литвы".
О том, что Собчак получила паспорт Израиля, российские СМИ сообщили еще весной 2021 года. В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" журналистка опровергла информацию, что она является гражданкой Израиля.
Заявление литовских властей о наличии у нее израильского паспорта Собчак пока не комментировала.
26 октября российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах заявило, что Собчак срочно покинула РФ и находится в Литве.
Позже российские СМИ сообщили, что ей "удалось скрыться от правоохранителей, которые имели постановление на ее арест". В сети также показали, как журналистка в сопровождении мужчины пересекает белорусско-литовскую границу в пункте пропуска "Видзы".
Утром 26 октября стало известно, что в загородном доме Собчак проходят обыски. Это произошло после того, как днем ранее российские полицейские задержали коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова. Сообщается, что он был задержан в ходе расследования уголовного дела о вымогательстве. Вечером 26 октября Тверской суд Москвы принял решение отправить его в СИЗО на два месяца. По информации ТАСС, Собчак проходит по этому делу в статусе подозреваемой.
В сентябре ее муж, российский режиссер Константин Богомолов в Instagram заявил, что он и его семья "были, есть и будут в РФ". Где сейчас находится он и ребенок Собчак от российского актера Максима Виторгана, не сообщается.