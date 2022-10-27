Сбежавшая из РФ Собчак оказалась гражданкой Израиля

Директор департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис в эфире радиостанции Ziniu radijas, пишет литовское издание 15min, подтвердил, что российская журналистка въехала в Литву по паспорту Израиля.

Он подчеркнул, что как гражданке Израиля с израильским паспортом Собчак не нужна виза и она может находиться в Литве 90 дней. Яунишкис сообщил, что у него нет информации, что Собчак "может представлять угрозу безопасности Литвы".

О том, что Собчак получила паспорт Израиля, российские СМИ сообщили еще весной 2021 года. В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" журналистка опровергла информацию, что она является гражданкой Израиля.

Заявление литовских властей о наличии у нее израильского паспорта Собчак пока не комментировала.