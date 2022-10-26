Собчак срочно покинула РФ. В ее доме проводится обыск – российские СМИ

"Правоохранители имели постановление следователя о задержании Собчак, но ей удалось скрыться", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Собчак покинула РФ в ночь на 26 октября.
"При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня – в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Беларусь", – цитирует источник пропагандистский ресурс.
Российский Telegram-канал "112" 26 октября сообщил, что утром в загородном доме Собчак начались обыски. В публикации отмечается, что это произошло после того, как днем ранее российские полицейские задержали коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова.
Сообщается, что он проходит по делу о вымогательстве.
22 сентября муж Собчак, российский режиссер Константин Богомолов в Instagram заявил, что он и его семья "были, есть и будут в РФ".
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Собчак пока не комментировала свой отъезд.
Собчак замалчивает нападение РФ на Украину. Журналистка считает, что санкции против страны-агрессора РФ не должны касаться гражданских лиц.
Осенью 2022 года Собчак публично назвала украинцев нацистами, а спустя время так же высказалась в адрес полка "Азов".