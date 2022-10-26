Бульвар Шоубиз
 
26 октября, 2022
 
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Собчак срочно покинула РФ. В ее доме проводится обыск – российские СМИ

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Собчак замалчивает нападение РФ на Украину
Собчак замалчивает нападение РФ на Украину
Фото: Ksenia Sobchak / Facebook

Российская журналистка Ксения Собчак покинула РФ – она выехала в Литву через Беларусь. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Правоохранители имели постановление следователя о задержании Собчак, но ей удалось скрыться", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Собчак покинула РФ в ночь на 26 октября.

"При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня – в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Беларусь", – цитирует источник пропагандистский ресурс.

Российский Telegram-канал "112" 26 октября сообщил, что утром в загородном доме Собчак начались обыски. В публикации отмечается, что это произошло после того, как днем ранее российские полицейские задержали коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова.

Сообщается, что он проходит по делу о вымогательстве.

22 сентября муж Собчак, российский режиссер Константин Богомолов в Instagram заявил, что он и его семья "были, есть и будут в РФ".

Собчак пока не комментировала свой отъезд. 

Контекст:

Собчак замалчивает нападение РФ на Украину. Журналистка считает, что санкции против страны-агрессора РФ не должны касаться гражданских лиц.

Осенью 2022 года Собчак публично назвала украинцев нацистами, а спустя время так же высказалась в адрес полка "Азов"

Теги: Россия, Ксения Собчак, Литва, война России против Украины
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