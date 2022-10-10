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10 октября, 2022
 
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Тина Кароль отреагировала на слова пропагандистки Собчак о "типичных нацистах" в полке "Азов"

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Тина Кароль Собчак: Иди на...
Тина Кароль – Собчак: Иди на...
Фото: Тіна Кароль / Facebook

Украинская певица Тина Кароль 10 октября в Instgram Stories прокомментировала слова российской пропагандистки Ксении Собчак, которая в одном из комментариев на своей странице в Instagram назвала украинских защитников из полка "Азов" "типичными нацистами".

"Бандеровцы творили страшные вещи. Это правда. И полк "Азов" – типичные нацисты. Кто ж спорит? И что из этого следует? Это их жизнь и их устои. У нас своя страна, и нам есть с чем в ней разбираться", – написала Собчак.

"Иди на..." – ответила Собчак Тина Кароль, разместив скриншот комментария российской пропагандистки.


Скриншот: tina_karol tina_karol / Instagram
Скриншот: tina_karol tina_karol / Instagram

Контекст:

Собчак замалчивает нападение РФ на Украину. При этом журналистка возмутилась, что санкции против РФ коснулись гражданских лиц.

Собчак не впервые публично называет украинцев нацистами. Ранее она заявила это, когда украинцы в соцсетях призывали руководство международного бренда Zara не сотрудничать с российскими моделями.

В ответ на это украинская ведущая Маша Ефросинина посоветовала российской пропагандистке выучить такие слова и словосочетания, как "изоляция, покаяние, победа Украины, тотальная ненависть украинского народа за молчание и поддержку террора".

Теги: Ксения Собчак, Национальный транспортный университет, полк Азов, Тина Кароль
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