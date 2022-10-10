Тина Кароль отреагировала на слова пропагандистки Собчак о "типичных нацистах" в полке "Азов"

"Бандеровцы творили страшные вещи. Это правда. И полк "Азов" – типичные нацисты. Кто ж спорит? И что из этого следует? Это их жизнь и их устои. У нас своя страна, и нам есть с чем в ней разбираться", – написала Собчак.
"Иди на..." – ответила Собчак Тина Кароль, разместив скриншот комментария российской пропагандистки.
Собчак замалчивает нападение РФ на Украину. При этом журналистка возмутилась, что санкции против РФ коснулись гражданских лиц.
Собчак не впервые публично называет украинцев нацистами. Ранее она заявила это, когда украинцы в соцсетях призывали руководство международного бренда Zara не сотрудничать с российскими моделями.
В ответ на это украинская ведущая Маша Ефросинина посоветовала российской пропагандистке выучить такие слова и словосочетания, как "изоляция, покаяние, победа Украины, тотальная ненависть украинского народа за молчание и поддержку террора".