Тина Кароль отреагировала на слова пропагандистки Собчак о "типичных нацистах" в полке "Азов"

"Бандеровцы творили страшные вещи. Это правда. И полк "Азов" – типичные нацисты. Кто ж спорит? И что из этого следует? Это их жизнь и их устои. У нас своя страна, и нам есть с чем в ней разбираться", – написала Собчак.

"Иди на..." – ответила Собчак Тина Кароль, разместив скриншот комментария российской пропагандистки.

Контекст:

Собчак замалчивает нападение РФ на Украину. При этом журналистка возмутилась, что санкции против РФ коснулись гражданских лиц.

Собчак не впервые публично называет украинцев нацистами. Ранее она заявила это, когда украинцы в соцсетях призывали руководство международного бренда Zara не сотрудничать с российскими моделями.

В ответ на это украинская ведущая Маша Ефросинина посоветовала российской пропагандистке выучить такие слова и словосочетания, как "изоляция, покаяние, победа Украины, тотальная ненависть украинского народа за молчание и поддержку террора".