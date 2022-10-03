Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России

"Девушка была уверена, что договорилась с режимом. У нее была важная медиароль: делать вид, что "ничего такого" не происходит, что "премьерки" и сезонная выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России. Она боялась назвать войну "войной" и аж восемь месяцев прилежно обслуживала русский фашизм замалчиванием его преступлений в Украине, а когда велели – послушно обзывала украинцев "нацистами". Но пришли и за ней. Фашизм откусывает и склоненные головы", – написал он.

Невзоров поделился скриншотом новости о том, что в РФ полиция направила в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовного дела против Собчак по обвинению в "распространении фейков о российской власти".

Это связано с эфиром с режиссером Виталием Манским, ведущей которого была Собчак. Об этом сообщает ТАСС.