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03 октября, 2022
 
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Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России

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Невзоров: Фашизм откусывает и склоненные головы
Невзоров: Фашизм откусывает и склоненные головы
Фото: nevzorovofficial / Instagram

Российский публицист Александр Невзоров 3 октября на своей странице в Instagram прокомментировал обвинение в РФ телеведущей Ксении Собчак в распространении фейков о власти.

"Девушка была уверена, что договорилась с режимом. У нее была важная медиароль: делать вид, что "ничего такого" не происходит, что "премьерки" и сезонная выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России. Она боялась назвать войну "войной" и аж восемь месяцев прилежно обслуживала русский фашизм замалчиванием его преступлений в Украине, а когда велели – послушно обзывала украинцев "нацистами". Но пришли и за ней. Фашизм откусывает и склоненные головы", – написал он.

Невзоров поделился скриншотом новости о том, что в РФ полиция направила в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовного дела против Собчак по обвинению в "распространении фейков о российской власти".

Это связано с эфиром с режиссером Виталием Манским, ведущей которого была Собчак. Об этом сообщает ТАСС.

Контекст:

6 сентября стало известно, что МВД России объявило в розыск Манского. В России против Манского возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1 (клевета). Михалков обратился в полицию, потребовав проверить слова Манского в свой адрес. Об этом сообщило агентство ТАСС. Манский в мае 2022 года в интервью программе "Осторожно, Собчак!" на одноименном YouTube-канале заявил, что бюджет Московского международного кинофестиваля, который он много лет возглавляет, "разворовывается минимум на 85%".

18 сентября Собчак назвала украинцев "нацистами".

Александр Невзоров стал одним из первых журналистов в РФ, в отношении которых завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию. МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая 2022 года, а 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста.

3 июня появилась информация о том, что он и его супруга получили украинское гражданство.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Невзоров подал документы для получения гражданства. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уточнил 7 июня, что публицист только обратился за гражданством, но еще не получил его.

Теги: Россия, Александр Невзоров, Ксения Собчак, фашизм, режиссер, журналисты, украинцы, уголовное дело, русские
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