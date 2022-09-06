"Пескову – в Гаагу, а потом – в петельку". Невзоров прокомментировал заявление пресс-секретаря Путина о Галкине и Пугачевой

Пресс-секретарь Путина заявил, что Галкин "делал плохие заявления", в то время как от его жены, российской певицы Аллы Пугачевой Песков "не слышал ни одного антироссийского заявления".
Песков также заявил, что у Путина с Пугачевой "нормальные отношения, они знакомы и не раз встречались".
Российский публицист и телеведущий Александр Невзоров в своем Telegram-канале прокомментировал заявление Пескова.
"Ну вот, Песков настучал на Галкина: "непристойные и неприемлемые заявления", "нам не по пути". Конечно, "не по пути". Пескову – если повезет, в Гаагу, а потом – в петельку, а Галкину – к своим зрителям во всем мире, – написал он. – Но пока, судя по наглости заявления Пескова, Галкина в пятницу отштемпелюют, как "иноагента".
Он также разместил растиражированное российскими Telegram-канале видео, на котором запечатлен на стене телецентра "Останкино" текст с матерным выражением в адрес Пугачевой с упоминанием Галкина.
"Алла, где Макса про...бала?" – говорится в "бегущей строке". Авторы текста, вероятно, подразумевали возвращение певицы в РФ без мужа.
Пугачева до возвращения в РФ жила за границей. Она выехала туда вместе с мужем и детьми после того, как в РФ началась травля ее мужа, российского шоумена Максима Галкина, осудившего нападение России на Украину. В стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.
На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.
О возвращении Пугачевой в РФ стало известно 27 августа.