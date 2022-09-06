"Пескову – в Гаагу, а потом – в петельку". Невзоров прокомментировал заявление пресс-секретаря Путина о Галкине и Пугачевой

Пресс-секретарь Путина заявил, что Галкин "делал плохие заявления", в то время как от его жены, российской певицы Аллы Пугачевой Песков "не слышал ни одного антироссийского заявления".

Песков также заявил, что у Путина с Пугачевой "нормальные отношения, они знакомы и не раз встречались".

Российский публицист и телеведущий Александр Невзоров в своем Telegram-канале прокомментировал заявление Пескова.

"Ну вот, Песков настучал на Галкина: "непристойные и неприемлемые заявления", "нам не по пути". Конечно, "не по пути". Пескову – если повезет, в Гаагу, а потом – в петельку, а Галкину – к своим зрителям во всем мире, – написал он. – Но пока, судя по наглости заявления Пескова, Галкина в пятницу отштемпелюют, как "иноагента".

Он также разместил растиражированное российскими Telegram-канале видео, на котором запечатлен на стене телецентра "Останкино" текст с матерным выражением в адрес Пугачевой с упоминанием Галкина.

"Алла, где Макса про...бала?" – говорится в "бегущей строке". Авторы текста, вероятно, подразумевали возвращение певицы в РФ без мужа.