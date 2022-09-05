Невзоров: Россияне способны на бунт. Мы еще много любопытного увидим. Мы даже не в середине сюжета

Невзоров считает, что в РФ может быть "смертоносный и всесносящий бунт" Фото: wikipedia.org

"Я думаю, что и Россия еще предложит много сюрпризов. Потому что сейчас мы видим нагнетание патриотической истерии. Мы видим это "зю" повсюду, мы видим обезумевшие глаза, вопли, исступление... И вот я тебе могу сказать: чем сильнее все это будет, чем больше будет этих буковок "зю", чем фанатичнее будет вера во всемогущество [президента Владимира] Путина и величие армии, тем горче будет разочарование и тем сильнее будет месть тем, кто их обманул. Вот когда они выяснят, что все это было обманом... Они способны на бунт", – сказал он.

Российский публицист напомнил о революции в России, которая происходила в 1917 году.

"Мы помним 17-й год. И этот бунт, к сожалению, не похож ни на Французскую революцию, ни на Революцию достоинства Украины. Это смертоносный и всесносящий бунт. Поэтому я и говорю, что мы еще много любопытного увидим. Мы находимся даже не в середине этого сюжета", – считает Невзоров.

Невзоров: Чтобы быть похожим на Путина, российский первоклассник обязан накачать рожу ботоксом и научиться метко какать в свой портфель. Полный текст интервью

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