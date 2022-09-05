Невзоров: Россияне способны на бунт. Мы еще много любопытного увидим. Мы даже не в середине сюжета

"Я думаю, что и Россия еще предложит много сюрпризов. Потому что сейчас мы видим нагнетание патриотической истерии. Мы видим это "зю" повсюду, мы видим обезумевшие глаза, вопли, исступление... И вот я тебе могу сказать: чем сильнее все это будет, чем больше будет этих буковок "зю", чем фанатичнее будет вера во всемогущество [президента Владимира] Путина и величие армии, тем горче будет разочарование и тем сильнее будет месть тем, кто их обманул. Вот когда они выяснят, что все это было обманом... Они способны на бунт", – сказал он.
Российский публицист напомнил о революции в России, которая происходила в 1917 году.
"Мы помним 17-й год. И этот бунт, к сожалению, не похож ни на Французскую революцию, ни на Революцию достоинства Украины. Это смертоносный и всесносящий бунт. Поэтому я и говорю, что мы еще много любопытного увидим. Мы находимся даже не в середине этого сюжета", – считает Невзоров.
Невзоров: Чтобы быть похожим на Путина, российский первоклассник обязан накачать рожу ботоксом и научиться метко какать в свой портфель. Полный текст интервью
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.
Согласно последним изменениям в конституцию РФ, Путин сможет принять участие в следующих выборах президента РФ, которые должны состояться в 2024 году.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину с целью неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины.
По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, в феврале так называемую в России специальную военную операцию поддержало 68% граждан.
Опрос "Левада-центра", проведенный в конце августа, показал, что 48% респондентов считает, что необходимо продолжать военные действия, 44% – что следует начать мирные переговоры.