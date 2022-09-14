"Набросился с бритвой – получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым

Невзоров: Именно нападение России, начатая ею шизофреническая война и навела мир на мысль о необходимости прощаться с Россией как с государством Фото: nevzorovofficial / Instagram

В ролике Исаев возмущается, что якобы президент Украины Владимир Зеленский угрожает существованию России как таковой. Ему вторит Скабеева.

"Забавно. Обратите внимание, что этому пухленькому неадеквату никто не напомнил, что именно нападение России, начатая ею шизофреническая война и навела мир на мысль о необходимости прощаться с Россией как с государством. Сидела бы тихо, строилась, развивалась, умнела – так и претензий бы к ней ни у кого не было. А происходящее в студии сильно напоминает вопли маньяка, обиженного на уколы и смирительную рубашку. Все же по честному: набросился с бритвой – получи принудительное лечение", – написал он.

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В своем выступлении пропагандист Исаев исказил слова Зеленского и вырвал фразы из контекста. Обращение было опубликовано в Telegram 11 сентября.

"Вы до сих пор думаете, что мы один народ? Вы до сих пор думаете, что сможете нас испугать, сломать, склонить к уступкам? Вы действительно "Без газа или без вас? Без вас. Без света или без вас? Без вас. Без воды или без вас? Без вас. Без еды или без вас? Без вас. Холод, голод, тьма и жажда – для нас не так страшно и смертельно, как ваши "дружба и братство. Но история все расставит по местам. И мы будем с газом, светом, водой и едой… и без вас!", – говорится в обращении.

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