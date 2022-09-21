Бульвар Шоубиз
 
21 сентября, 2022
 
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Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично

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Ефросинина о Собчак: Эти люди умеют лишь обвинять других во лжи
Ефросинина о Собчак: Эти люди умеют лишь обвинять других во лжи
Скриншот: mashaefrosinina / Instagram

Украинская ведущая Маша Ефросинина 20 сентября в Instagram Stories разместила скриншоты сообщений, которые получила от российской журналистки Ксении Собчак после того, как назвала ее своим самым большим разочарованием среди российских публичных персон.

Таким образом Ефросинина отреагировала на пост Собчак, в котором она назвала украинцев нацистами за то, что они призвали руководство международного бренда Zara не сотрудничать с российскими моделями. 

В ответ украинская ведущая посоветовала Собчак менять лексику и выучить такие слова и словосочетания, как "изоляция, покаяние, победа Украины, тотальная ненависть украинского народа за молчание и поддержку террора".

После этого российская журналистка написала Ефросининой личные сообщения в директ, текст которых украинская ведущая обнародовала в сети и прокомментировала публично.

В своем обращении Собчак обвинила Ефросинину, что она "борется со всеми русскими", а надо, по ее словам, только с теми, кто поддерживает войну, так как считает "неправильным ненавидеть всех русских".

Российская журналистка также написала, что "не называла всех украинцев нацистами", а "всего лишь хотела напомнить, что нельзя дискриминировать всю нацию", а только лишь людей, "которые совершают зло".

Скриншот: mashaefrosinina / Instagram
Скриншот: mashaefrosinina / Instagram

"Серьезно? Это Ксения Собчак только что расшифровала мне, что такое нацизм? Мне? Человеку, чей замученный народ до сих пор раскапывают из-под земли? Эти люди умеют лишь обвинять других во лжи! И не видят стекла в своем глазу! Это ДНК их нации", – ответила Ефросинина на оправдания Собчак.

Скриншот: mashaefrosinina / Instagram
Скриншот: mashaefrosinina / Instagram

Контекст:

Депутат Верховной Рады Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook предупредил Собчак, чтобы после своего заявления она готовилась "быть включенной во все санкционные списки США и Европейского союза".

Теги: Ксения Собчак, нацизм, война России против Украины, Маша Ефросинина
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