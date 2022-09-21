Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично

Ефросинина о Собчак: Эти люди умеют лишь обвинять других во лжи Скриншот: mashaefrosinina / Instagram

Таким образом Ефросинина отреагировала на пост Собчак, в котором она назвала украинцев нацистами за то, что они призвали руководство международного бренда Zara не сотрудничать с российскими моделями.

В ответ украинская ведущая посоветовала Собчак менять лексику и выучить такие слова и словосочетания, как "изоляция, покаяние, победа Украины, тотальная ненависть украинского народа за молчание и поддержку террора".

После этого российская журналистка написала Ефросининой личные сообщения в директ, текст которых украинская ведущая обнародовала в сети и прокомментировала публично.

В своем обращении Собчак обвинила Ефросинину, что она "борется со всеми русскими", а надо, по ее словам, только с теми, кто поддерживает войну, так как считает "неправильным ненавидеть всех русских".

Российская журналистка также написала, что "не называла всех украинцев нацистами", а "всего лишь хотела напомнить, что нельзя дискриминировать всю нацию", а только лишь людей, "которые совершают зло".

Скриншот: mashaefrosinina / Instagram

"Серьезно? Это Ксения Собчак только что расшифровала мне, что такое нацизм? Мне? Человеку, чей замученный народ до сих пор раскапывают из-под земли? Эти люди умеют лишь обвинять других во лжи! И не видят стекла в своем глазу! Это ДНК их нации", – ответила Ефросинина на оправдания Собчак.

Скриншот: mashaefrosinina / Instagram