В сети показали, как Собчак, которая ночью покинула РФ, пересекала границу Беларуси с Литвой. Видео

"Нам прислали эксклюзивное видео пересечения Собчак белорусско-литовской границы в пункте пропуска Видзы", – говорится в публикации.
На видео запечатлена женщина в спортивной одежде и кепке, скрывающей лицо, которая шла пешком в сопровождении мужчины. Также в ролике показан фрагмент диалога между таможенником и женщиной, которая на вопрос, куда следует, говорит, что отправляется в Литву.
Сама Собчак пока что не комментировала свой отъезд. В сентябре ее муж, российский режиссер Константин Богомолов в Instagram заявил, что он и его семья "были, есть и будут в РФ".
26 октября российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах заявило, что Собчак срочно покинула РФ и находится в Литве.
Позже российские СМИ сообщили, что ей "удалось скрыться от правоохранителей, которые имели постановление на ее арест".
Утром 26 октября стало известно, что в загородном доме Собчак проходят обыски. Это произошло после того, как днем ранее российские полицейские задержали коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова. Сообщается, что он был задержан в ходе расследования уголовного дела о вымогательстве. Вечером 26 октября Тверской суд Москвы принял решение отправить его в СИЗО на два месяца. По информации ТАСС, Собчак проходит по этому делу в статусе подозреваемой.