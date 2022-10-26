В сети показали, как Собчак, которая ночью покинула РФ, пересекала границу Беларуси с Литвой. Видео

"Нам прислали эксклюзивное видео пересечения Собчак белорусско-литовской границы в пункте пропуска Видзы", – говорится в публикации.

На видео запечатлена женщина в спортивной одежде и кепке, скрывающей лицо, которая шла пешком в сопровождении мужчины. Также в ролике показан фрагмент диалога между таможенником и женщиной, которая на вопрос, куда следует, говорит, что отправляется в Литву.

Сама Собчак пока что не комментировала свой отъезд. В сентябре ее муж, российский режиссер Константин Богомолов в Instagram заявил, что он и его семья "были, есть и будут в РФ".