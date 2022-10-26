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26 октября, 2022
 
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В сети показали, как Собчак, которая ночью покинула РФ, пересекала границу Беларуси с Литвой. Видео

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Собчак пока что не комментировала свой отъезд.
Собчак пока что не комментировала свой отъезд. 
Фото: Ksenia Sobchak / Facebook

Белорусский пропагандистский Telegram-канал "Три сестры" 26 октября опубликовал видео, в котором, по их информации, запечатлена российская журналистка Ксения Собчак.

ам прислали эксклюзивное видео пересечения Собчак белорусско-литовской границы в пункте пропуска Видзы", – говорится в публикации.

На видео запечатлена женщина в спортивной одежде и кепке, скрывающей лицо, которая шла пешком в сопровождении мужчины. Также в ролике показан фрагмент диалога между таможенником и женщиной, которая на вопрос, куда следует, говорит, что отправляется в Литву.

Сама Собчак пока что не комментировала свой отъезд. В сентябре ее муж, российский режиссер Константин Богомолов в Instagram заявил, что он и его семья "были, есть и будут в РФ".

Контекст:

26 октября российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах заявило, что Собчак срочно покинула РФ и находится в Литве.

Позже российские СМИ сообщили, что ей "удалось скрыться от правоохранителей, которые имели постановление на ее арест".

Утром 26 октября стало известно, что в загородном доме Собчак проходят обыски. Это произошло после того, как днем ранее российские полицейские задержали коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова. Сообщается, что он был задержан в ходе расследования уголовного дела о вымогательстве. Вечером 26 октября Тверской суд Москвы принял решение отправить его в СИЗО на два месяца. По информации ТАСС, Собчак проходит по этому делу в статусе подозреваемой.

Теги: Россия, Ксения Собчак, Беларусь, Литва
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