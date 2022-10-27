Путин признал, что лично сказал Шойгу "прозвонить" западные страны насчет украинской "грязной бомбы"

По его словам, он получил информацию о готовящемся инциденте от спецслужб и считает, что у Украины есть все возможности это сделать.
"Мы даже знаем, где примерно это делается. Остатки ядерного топлива немножко преобразовали. Технологии, имеющиеся в Украине, это позволяют. Загрузили, там, в "Точку У" или куда-нибудь, там, в другое... подорвали это ядерное устройство и сказали, что это Россия сделала. Это я дал указание министру обороны РФ Сергею Шойгу прозвонить всем его коллегам и проинформировать об этом. Мы же не можем проходить мимо таких вещей", – сказал он.
Путин отметил, что самой РФ "нет никакого смысла" применять в Украине ядерное оружие и она не собирается это делать. Также он отметил, что поддерживает намерение Международного агентства по атомной энергии проверить безопасность на нескольких ядерных объектах в Украине.
"Мы за и как можно быстрее это сделать. Потому что мы знаем: киевские власти сейчас делают все, чтоб замести следы этой подготовки", – добавил он.
На фоне российского вторжения в Украину в феврале российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о том, что Украина готовится применить ядерное, химическое или биологическое оружие, в том числе используя выражение "грязная бомба".
21 сентября Путин сам заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.
В конце октября Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая.
Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.
25 октября министр обороны Украины Алексей Резников предположил, что заявления России о "грязной бомбе", которая может нести радиационное загрязнение, абсурдны и имеют целью остановить поставки оружия Украине с Запада.