"Откровенно ложное утверждение". Столтенберг прокомментировал заявления России о "грязной бомбе"

Ни одна страна не должна помогать агрессору в незаконной войне, заявил Столтенберг Фото: EPA

Комментируя заявления Москвы о том, что Украина готовится использовать радиологическую "грязную бомбу" на своей территории, он подчеркнул, что страны НАТО отвергают это "откровенно ложное утверждение".

Он осудил военную поддержку Ираном военных усилий России, заявив, что "ни одна страна не должна помогать агрессору в незаконной войне". Также Столтенберг приветствовал санкции, которые страны НАТО и Европейский союз осуществляют в отношении Тегерана.