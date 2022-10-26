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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Откровенно ложное утверждение". Столтенберг прокомментировал заявления России о "грязной бомбе"

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Ни одна страна не должна помогать агрессору в незаконной войне, заявил Столтенберг
Ни одна страна не должна помогать агрессору в незаконной войне, заявил Столтенберг
Фото: EPA

России "не следует использовать ложные предлоги для дальнейшей эскалации", считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он заявил 26 октября во время брифинга с премьер-министром Румынии Николае Чуке на авианосце ВМС США "Джордж Буш" в Адриатическом море, сообщила пресс-служба Альянса.

Комментируя заявления Москвы о том, что Украина готовится использовать радиологическую "грязную бомбу" на своей территории, он подчеркнул, что страны НАТО отвергают это "откровенно ложное утверждение".

Он осудил военную поддержку Ираном военных усилий России, заявив, что "ни одна страна не должна помогать агрессору в незаконной войне". Также Столтенберг приветствовал санкции, которые страны НАТО и Европейский союз осуществляют в отношении Тегерана.

Контекст:

На фоне российского вторжения в Украину в феврале российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о том, что Украина готовится применить ядерное, химическое или биологическое оружие, в том числе используя выражение "грязная бомба".

21 сентября Путин сам заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

С 23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, ТурцииВеликобританииИндии и Китая.

Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: НАТО, Великобритания, Джо Байден, Йенс Столтенберг, Европейский союз, российская агрессия, война России против Украины
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