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Посол РФ в Великобритании: Россия не собирается применять ядерное оружие

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Об этом не может быть и речи, считает представитель РФ
Об этом не может быть и речи, считает представитель РФ
Фото: Russian Embassy, UK / Twitter

Россия не будет прибегать к применению ядерного оружия в войне с Украиной. Об этом посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил в интервью, эфир которого журналистка CNN Кристиан Амнапур анонсировала в Twitter на вечер 26 октября.

В разговоре представитель Москвы в Лондоне опроверг подобные планы РФ.

"Россия не собирается применять ядерное оружие, об этом не может быть и речи", – сказал он.

По словам Келина, в том же российский министр обороны заверил глав оборонных ведомств по всему миру, общаясь с ними по телефону. 

23 октября Шойгу начал распространять сообщения якобы о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России. Об этом он заявил в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, ТурцииВеликобританииИндии и Китая.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерный удар по Украине.

Зеленский 6 октября выразил мнение, что Путин "не сможет сохранить жизнь", если решит применить ядерное оружие.

Теги: Россия, Великобритания, ядерное оружие, Сергей Шойгу, CNN, Андрей Келин, война России против Украины, посол
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