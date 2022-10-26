Посол РФ в Великобритании: Россия не собирается применять ядерное оружие

Об этом не может быть и речи, считает представитель РФ Фото: Russian Embassy, UK / Twitter

В разговоре представитель Москвы в Лондоне опроверг подобные планы РФ.

"Россия не собирается применять ядерное оружие, об этом не может быть и речи", – сказал он.

По словам Келина, в том же российский министр обороны заверил глав оборонных ведомств по всему миру, общаясь с ними по телефону.

23 октября Шойгу начал распространять сообщения якобы о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России. Об этом он заявил в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая.