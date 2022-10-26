Посол РФ в Великобритании: Россия не собирается применять ядерное оружие

В разговоре представитель Москвы в Лондоне опроверг подобные планы РФ.
"Россия не собирается применять ядерное оружие, об этом не может быть и речи", – сказал он.
По словам Келина, в том же российский министр обороны заверил глав оборонных ведомств по всему миру, общаясь с ними по телефону.
23 октября Шойгу начал распространять сообщения якобы о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России. Об этом он заявил в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая.
"Russia is not going to use nukes," the Kremlin's Ambassador to the UK Andrey Kelin tells me in an exclusive interview, on a day when Russia is conducting military nuclear training drills. Airs tonight at 7p CET on @cnni and later on @pbs pic.twitter.com/RDeSTOI3fQ— Christiane Amanpour (@amanpour) October 26, 2022
21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерный удар по Украине.
Зеленский 6 октября выразил мнение, что Путин "не сможет сохранить жизнь", если решит применить ядерное оружие.