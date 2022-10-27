"Дед вышел с синими руками и белый как смерть", "Что с клешней?" В сети сравнили руки Путина с руками Елизаветы II за два дня до смерти

"Посмотрите, как выглядели руки королевы Елизаветы II за несколько дней до смерти, а теперь посмотрите на руки Путина на сегодняшнем выступлении", – написали пользователи в Twitter, опубликовал для наглядности фотоколлаж.
По словам экспертов, темный цвет рук Елизаветы II свидетельствовал о заболевании периферических сосудов, которое сопровождается нарушением кровообращения, а иногда приводит к сердечной недостаточности.
Посмотрите, как выглядели руки королевы Елизаветы II за несколько дней до смерти, а теперь посмотрите на руки путина на сегодняшнем выступлении pic.twitter.com/utYGSbW2PF— * Рыжая Бестия Жаннетт * (@JeannetteBaron) October 27, 2022
"А что у деда с клешней?" – поинтересовались админы Telegram-канала "Украина 24/7", разместив фото руки Путина крупным планом.
"Исторической" речи не случилось. Путин жалуется, обвиняет Запад в том, что он развязал войну в Украине, и рассказывает, что "верит в силу здравого смысла". Единственное, что интересно – его внешний вид. Дед вышел с синими руками и белый как смерть", – прокомментировали снимки авторы аккаунта Protest в Twitter.
"Исторической" речи не случилось. Путин жалуется, обвиняет Запад в том, что он развязал войну в Украине и рассказывает, что "верит в силу здравого смысла"— Protest (@protest_da) October 27, 2022
Единственное, что интересно — его внешний вид. Дед вышел с синими руками и белый, как смерть pic.twitter.com/hPnahmCygt
В СМИ в последнее время часто обсуждаются проблемы со здоровьем Путина и его скорая смерть. Так, в феврале 2022 года полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.
В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.
12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови. 19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак. 2 июня американский журнал Newsweek, ссылаясь на данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии.
По данным украинской разведки, в ближайшем окружении Путина паникуют по поводу его здоровья и решений, которые он принимает.