"Дед вышел с синими руками и белый как смерть", "Что с клешней?" В сети сравнили руки Путина с руками Елизаветы II за два дня до смерти

В СМИ в последнее время часто обсуждаются проблемы со здоровьем Путина и его скорая смерть Фото: ЕРА

"Посмотрите, как выглядели руки королевы Елизаветы II за несколько дней до смерти, а теперь посмотрите на руки Путина на сегодняшнем выступлении", – написали пользователи в Twitter, опубликовал для наглядности фотоколлаж.

По словам экспертов, темный цвет рук Елизаветы II свидетельствовал о заболевании периферических сосудов, которое сопровождается нарушением кровообращения, а иногда приводит к сердечной недостаточности.

Посмотрите, как выглядели руки королевы Елизаветы II за несколько дней до смерти, а теперь посмотрите на руки путина на сегодняшнем выступлении pic.twitter.com/utYGSbW2PF — * Рыжая Бестия Жаннетт * (@JeannetteBaron) October 27, 2022

"А что у деда с клешней?" – поинтересовались админы Telegram-канала "Украина 24/7", разместив фото руки Путина крупным планом.

"Исторической" речи не случилось. Путин жалуется, обвиняет Запад в том, что он развязал войну в Украине, и рассказывает, что "верит в силу здравого смысла". Единственное, что интересно – его внешний вид. Дед вышел с синими руками и белый как смерть", – прокомментировали снимки авторы аккаунта Protest в Twitter.

"Исторической" речи не случилось. Путин жалуется, обвиняет Запад в том, что он развязал войну в Украине и рассказывает, что "верит в силу здравого смысла"



Единственное, что интересно — его внешний вид. Дед вышел с синими руками и белый, как смерть pic.twitter.com/hPnahmCygt — Protest (@protest_da) October 27, 2022