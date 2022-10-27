"Репетиция защитительной речи в Гааге". Глава МИД Латвии прокомментировал выступление Путина

Ринкевичс опубликовал скриншот, на котором приведена цитата Путина о том, что до сегодняшней ситуации в Украине довел Запад, а не Россия.
"Это почти как репетиция защитительной речи в Международном трибунале в Гааге или в Нюрнберге", – написал министр.
Это почти как репетиция защитительной речи— Edgars Rink * vi * s (@edgarsrinkevics) October 27, 2022
в Международном трибунале в Гааге или в Нюрнберге pic.twitter.com/GwfN3DWHRC
XIX заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит с 24-го по 27 октября. В заключительный день в нем принял участие Путин, отмечается на сайте Кремля. Указывается, что заседание собрало 111 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из России и 40 иностранных государств.
Путин сделал ряд громких заявлений. В частности, он сказал, что Россия "никогда" не говорила о возможном применении своего ядерного оружия.
Также он заявил, что лично приказал министру обороны России Сергея Шойгу сообщить по телефону западным коллегам о якобы готовящейся в Украине "грязной бомбе".
Путин признал, что на захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС в Энергодаре Запорожской области было тяжелое оружие. Он в курсе того, что в мире знают об обстрелах ЗАЭС российскими оккупантами. При этом Путин, как и другие представители российских властей, утверждает, что это делают ВСУ, потому что станцию контролируют россияне.