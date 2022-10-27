"Репетиция защитительной речи в Гааге". Глава МИД Латвии прокомментировал выступление Путина

Ринкевичс опубликовал скриншот, на котором приведена цитата Путина о том, что до сегодняшней ситуации в Украине довел Запад, а не Россия.

"Это почти как репетиция защитительной речи в Международном трибунале в Гааге или в Нюрнберге", – написал министр.

Это почти как репетиция защитительной речи

в Международном трибунале в Гааге или в Нюрнберге pic.twitter.com/GwfN3DWHRC — Edgars Rink * vi * s (@edgarsrinkevics) October 27, 2022