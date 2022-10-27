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"Репетиция защитительной речи в Гааге". Глава МИД Латвии прокомментировал выступление Путина

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Ринкевичс охарактеризовал выступление Путина
Ринкевичс охарактеризовал выступление Путина
Фото: EPA

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс отреагировал на выступление президента России Владимира Путина в рамках дискуссионного клуба на Валдае. Свое впечатление он описал в Twitter 27 октября.

Ринкевичс опубликовал скриншот, на котором приведена цитата Путина о том, что до сегодняшней ситуации в Украине довел Запад, а не Россия.

"Это почти как репетиция защитительной речи в Международном трибунале в Гааге или в Нюрнберге", – написал министр.

Контекст:

XIX заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит с 24-го по 27 октября. В заключительный день в нем принял участие Путин, отмечается на сайте Кремля. Указывается, что заседание собрало 111 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из России и 40 иностранных государств.

Путин сделал ряд громких заявлений. В частности, он сказал, что Россия "никогда" не говорила о возможном применении своего ядерного оружия.

Также он заявил, что лично приказал министру обороны России Сергея Шойгу сообщить по телефону западным коллегам о якобы готовящейся в Украине "грязной бомбе".

Путин признал, что на захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС в Энергодаре Запорожской области было тяжелое оружие. Он в курсе того, что в мире знают об обстрелах ЗАЭС российскими оккупантами. При этом Путин, как и другие представители российских властей, утверждает, что это делают ВСУ, потому что станцию контролируют россияне.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Литва, Эдгарс Ринкевичс, война России против Украины
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