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Данилов: В тему выступления Путина на "Валдае" вкралась досадная ошибка

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Путин 27 октября принял участие в заседании клуба "Валдай"
Путин 27 октября принял участие в заседании клуба "Валдай"
Фото: kremlin.ru

В теме выступления президента России Владимира Путина в дискуссионном клубе "Валдай" есть ошибка, но ошибки никогда не поздно исправлять.

Об этом 27 октября в Twitter написал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"В тему выступления Путина на "Валдае" вкралась досадная ошибка – правильно читать не "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех", а "Мир после России: справедливость и безопасность для всех" (язык оригинала). Но ошибки никогда не поздно исправлять", – отметил Данилов.

Контекст:

XIX заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит с 24-го по 27 октября. В заключительный день в нем принял участие Путин, отмечается на сайте Кремля. Указывается, что заседание собрало 111 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из России и 40 иностранных государств.

В Офисе президента Украины заявляли, что в Европе есть консенсусное мнение, что в нынешнем виде Россия после войны существовать не может – проигравшая страна-агрессор неизбежно пройдет через денуклеаризацию, демилитаризацию, деимпериализацию и децентрализацию.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, СНБО, страна-агрессор, президент, Алексей Данилов, заседание
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