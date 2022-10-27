Об этом 27 октября в Twitter написал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"В тему выступления Путина на "Валдае" вкралась досадная ошибка – правильно читать не "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех", а "Мир после России: справедливость и безопасность для всех" (язык оригинала). Но ошибки никогда не поздно исправлять", – отметил Данилов.

У тему виступу путіна на «Валдаї» вкралася прикра помилка – правильно читати не «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех», а «МИР ПОСЛЕ РОССИИ: справедливость и безопасность для всех» (мова оригіналу). Але помилки ніколи не пізно виправляти. #ЗСУ

Контекст:

XIX заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит с 24-го по 27 октября. В заключительный день в нем принял участие Путин, отмечается на сайте Кремля. Указывается, что заседание собрало 111 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из России и 40 иностранных государств.

В Офисе президента Украины заявляли, что в Европе есть консенсусное мнение, что в нынешнем виде Россия после войны существовать не может – проигравшая страна-агрессор неизбежно пройдет через денуклеаризацию, демилитаризацию, деимпериализацию и децентрализацию.