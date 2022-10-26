В РФ придумали новую цель "спецоперации". Это "десатанизация" Украины

"Полагаю, что с продолжением специальной военной операции становится все более насущным проведение десатанизации Украины или, как метко выразился глава Чечни Рамзан Кадыров, ее "полной дешайтанизации", – написал помощник секретаря Совбеза РФ.
Павлов обратил внимание, что точное число сект в Украине неизвестно, но якобы "счет идет на сотни", в результате чего и само государство, по его убеждению, стало сектой.
"Используя сетевые манипуляции и психотехнологии, новые власти превратили Украину из государства в тоталитарную гиперсекту. Причем власть имущие в Киеве первыми превратились в воинствующих фанатиков, чьи взгляды прямо противоположны взглядам нормальных людей", – заявил он.
Это превращение, по утверждению Павлова, случилось с Украиной не само по себе. Он заявил, что после 2014 года "посаженные Вашингтоном во властные кресла исполнители реализовывали задачи, сыпавшиеся из-за океана".
"Одна из них – переформатировать умы украинских граждан, заставить их отказаться от многовековых традиций, запретить настоящие ценности, которые несут православная вера, ислам и иудаизм", – утверждает автор.
Павлов отдельно подчеркнул, что некая "Церковь сатаны", которая, как он утверждает, "расползлась по Украине", – это якобы "одна из официально зарегистрированных в США религий".
"Стоит ли удивляться, что в 2015 году в Киеве группой язычников был сломан и осквернен поклонный крест, установленный к 1000-летию преставления святого равноапостольного великого князя Владимира – Крестителя Руси?" – отмечает автор.
Помощник секретаря Совбеза упоминает в статье в том числе якобы зафиксированные в Украине "призывы убивать всех русских" и "наведение порчи".
"Весь этот сатанизм находит живой отклик и поддержку официальных украинских властей", – констатировал он.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Позднее власти РФ формулировали и другие "причины" вторжения в Украину. В частности, Путин 1 сентября заявил, что якобы "на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране". Якобы поэтому оккупантам пришлось "защищать" и Донбасс, и саму Россию.