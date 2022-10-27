Подоляк: В Европе есть консенсусное мнение, что в нынешнем виде Россия после войны существовать не может

Он перечислил трансформации, через которые, на его взгляд, неизбежно пройдет проигравшая страна-агрессор: это денуклеаризация, демилитаризация, деимпериализация и децентрализация.
"Это абсолютно конкретные процессы, которые произойдут четко в границах Российской Федерации. Потому что в таком виде, как сейчас, РФ уже существовать не будет, и это уже есть консенсусным решением не только в Украине, а в принципе, в обществах соседних государств, которые не такие смелые, как Украина", – сказал он.
Подоляк отметил, что сегодня украинцы "учат весь мир, что такое храбрость и что такое ответственность".
"И я хочу сказать, что в Европе есть подсознательное, но уже консенсусное решение, что в таком виде Россия существовать не может, потому что XVI век с его сатанизмом – это не к нашей цивилизации", – добавил он.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Позднее власти РФ формулировали и другие "причины" вторжения в Украину. В частности, Путин 1 сентября заявил, что якобы "на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране". Якобы поэтому оккупантам пришлось "защищать" и Донбасс, и саму Россию.
25 октября помощник секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева Алексей Павлов в статье для российского издания "Аргументы и факты" заявил, что в Украине следует провести "десатанизацию". Павлов считает, что число сект в Украине "идет на сотни", в результате чего и само государство, по его убеждению, стало сектой. "Власть имущие в Киеве первыми превратились в воинствующих фанатиков, чьи взгляды прямо противоположны взглядам нормальных людей", – заявил он.