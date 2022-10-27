Подоляк: В Европе есть консенсусное мнение, что в нынешнем виде Россия после войны существовать не может

Российское средневековье с его сатанизмом – это не к нашей цивилизации, считает советник главы ОП Фото: podolyak_mykhailo / Instagram

Он перечислил трансформации, через которые, на его взгляд, неизбежно пройдет проигравшая страна-агрессор: это денуклеаризация, демилитаризация, деимпериализация и децентрализация.

"Это абсолютно конкретные процессы, которые произойдут четко в границах Российской Федерации. Потому что в таком виде, как сейчас, РФ уже существовать не будет, и это уже есть консенсусным решением не только в Украине, а в принципе, в обществах соседних государств, которые не такие смелые, как Украина", – сказал он.

Подоляк отметил, что сегодня украинцы "учат весь мир, что такое храбрость и что такое ответственность".

"И я хочу сказать, что в Европе есть подсознательное, но уже консенсусное решение, что в таком виде Россия существовать не может, потому что XVI век с его сатанизмом – это не к нашей цивилизации", – добавил он.