Данилов – властям РФ: Кому здесь нужна "десатанизация"? ВСУ – замечательные экзорцисты

"Путинский Совбез – это 13 членов, та самая чертова дюжина. И кому здесь нужна "десатанизация"? У нас есть замечательные экзорцисты с большой практикой и опытом. ВСУ спешат на помощь!" – написал Данилов.
путінський Радбез – це 13 членів, та сама «чортова дюжина». І кому тут потрібна «десатанізація»? Але у нас є чудові екзорцисти з великою практикою й досвідом. ЗСУ поспішають на допомогу!— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) October 26, 2022
Помощник секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева Алексей Павлов 25 октября сказал, что в Украине в ходе "спецоперации" (так называют в России войну) следует провести "десатанизацию".
По его словам, точное число сект в Украине неизвестно, но якобы "счет идет на сотни", в результате чего и само государство, по его убеждению, стало сектой.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Позднее власти РФ формулировали и другие "причины" вторжения в Украину. В частности, Путин 1 сентября заявил, что якобы "на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране". Якобы поэтому оккупантам пришлось "защищать" и Донбасс, и саму Россию.