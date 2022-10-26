Данилов – властям РФ: Кому здесь нужна "десатанизация"? ВСУ – замечательные экзорцисты

"Путинский Совбез – это 13 членов, та самая чертова дюжина. И кому здесь нужна "десатанизация"? У нас есть замечательные экзорцисты с большой практикой и опытом. ВСУ спешат на помощь!" – написал Данилов.

путінський Радбез – це 13 членів, та сама «чортова дюжина». І кому тут потрібна «десатанізація»? Але у нас є чудові екзорцисти з великою практикою й досвідом. ЗСУ поспішають на допомогу! — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) October 26, 2022

Помощник секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева Алексей Павлов 25 октября сказал, что в Украине в ходе "спецоперации" (так называют в России войну) следует провести "десатанизацию".

По его словам, точное число сект в Украине неизвестно, но якобы "счет идет на сотни", в результате чего и само государство, по его убеждению, стало сектой.