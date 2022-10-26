Оккупанты пытались прорвать позиции ВСУ на юге, но отступили с потерями – командование

Об этом говорится в сводке оперативного командования "Юг" по итогам суток 25 октября, опубликованной в Facebook.

В командовании рассказали, что противник атаковал украинские позиции с неба вчера днем, а в ответ авиация ВСУ нанесла удары по скоплениям живой силы, вооружения и техники оккупантов. Вечером в Херсонской области зенитчики сбили два российских дрона-камикадзе.

"Во второй половине дня дважды силами [численностью] до взвода на разных направлениях – где-то при поддержке боевых машин пехоты – противник, пытаясь улучшить свои позиции, предпринял попытки прорыва наших позиций. Дважды был дан стрелковый бой. Нападения отбиты, одна БМП уничтожена, противник отступил с потерями. В наших подразделениях – без потерь, а потери врага уточняются", – говорится в сводке.

Артиллерия на юге выполнила 217 огневых задач за сутки, сообщили в командовании.

"Подтвержденные потери врага: 26 рашистов, четыре миномета, зенитно-ракетный комплекс "ТОР", шесть единиц авто-бронетехники и склад с боеприпасами. Остальные потери доразведываются", – добавили в ОК "Юг".