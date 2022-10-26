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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытались прорвать позиции ВСУ на юге, но отступили с потерями – командование

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Подразделения ВСУ отбили попытки россиян прорваться на юге
Подразделения ВСУ отбили попытки россиян прорваться на юге
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook (иллюстративное)

Обстановка на юге Украины остается напряженной, но контролируемой, оккупанты пытаются удержать занятые ранее рубежи и наносят по украинским войскам удары из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, а также с применением авиации.

Об этом говорится в сводке оперативного командования "Юг" по итогам суток 25 октября, опубликованной в Facebook. 

В командовании рассказали, что противник атаковал украинские позиции с неба вчера днем, а в ответ авиация ВСУ нанесла удары по скоплениям живой силы, вооружения и техники оккупантов. Вечером в Херсонской области зенитчики сбили два российских дрона-камикадзе

"Во второй половине дня дважды силами [численностью] до взвода на разных направлениях – где-то при поддержке боевых машин пехоты – противник, пытаясь улучшить свои позиции, предпринял попытки прорыва наших позиций. Дважды был дан стрелковый бой. Нападения отбиты, одна БМП уничтожена, противник отступил с потерями. В наших подразделениях – без потерь, а потери врага уточняются", – говорится в сводке. 

Артиллерия на юге выполнила 217 огневых задач за сутки, сообщили в командовании. 

"Подтвержденные потери врага: 26 рашистов, четыре миномета, зенитно-ракетный комплекс "ТОР", шесть единиц авто-бронетехники и склад с боеприпасами. Остальные потери доразведываются", – добавили в ОК "Юг". 

https://www.facebook.com/okPivden/videos/812553639834205/

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Из-за дождей продвижение ВСУ на юге замедлилось, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников 25 октября. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: авиация, Херсонская область, нападение, боеприпасы, артиллерия, вторжение, ВСУ, БМП, миномет, контрнаступление
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