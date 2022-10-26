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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области сбили два дрона-камикадзе – воздушное командование "Юг"

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Оккупанты маркируют иранские Shahed-136 как "Герань-2"
Оккупанты маркируют иранские Shahed-136 как "Герань-2"
Фото: Повітряне командування "Південь" / Facebook

Вечером 25 октября в Херсонской области украинские защитники сбили два российских дрона-камикадзе иранского производства Shahed-136.

Об этом пресс-служба воздушного командования "Юг" Воздушных сил Вооруженных сил Украины проинформировала в Facebook. 

Беспилотники сбили военнослужащие Херсонской зенитной ракетной бригады командования "Юг", это произошло около 21.00. 

https://www.facebook.com/PvKPivden/posts/pfbid02f2yLD7f2km5uvybLkjrZisZTavmCZsg3nd4YvKUG9jmYye96pY4jSXDTzeQ7e6Efl

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

По данным начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, всего на данный момент Россия заказала у Ирана около 1700 всех типов дронов. По его информации, к 22 октября оккупанты применили в Украине 330 Shahed-136 (примерно 220 были сбиты).

Иран отрицает поставки дронов российской армии. Он потребовал от Украины документальных подтверждений, что РФ применяет иранские дроны на войне.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Тегеран во лжиВ МВД Украины заявили: украинские защитники "приземляли" целые комплексы этих БПЛА и там четко видно, "откуда они и какие там комплектующие"

Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТОЗа участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания 20 октября ввели санкции против Ирана.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсонская область, беспилотники, война России против Украины, военнослужащий
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