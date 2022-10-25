Украинские военные показали ночную охоту на дроны-камикадзе Shahed-136. Видео

"На днях мобильная группа морпехов-зенитчиков из стрелкового оружия приземлила стаю российских дронов-камикадзе. Эксклюзивные кадры ночного боя, в результате которого морскими пехотинцами уничтожены три БПЛА Shahed-136 государства-террориста", – говорится в описании к видео.
В Facebook военные уточнили, что дроны были сбиты в Николаевской области.
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
По данным начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, всего на данный момент Россия заказала у Ирана около 1700 всех типов дронов. По его информации, к 22 октября оккупанты применили в Украине 330 Shahed-136 (примерно 220 были сбиты).
Иран отрицает поставки дронов российской армии. Он потребовал от Украины документальных подтверждений, что РФ применяет иранские дроны на войне.
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Тегеран во лжи. В МВД Украины заявили: украинские защитники "приземляли" целые комплексы этих БПЛА и там четко видно, "откуда они и какие там комплектующие". Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТО.