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Украинские военные показали ночную охоту на дроны-камикадзе Shahed-136. Видео

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Морпехи сбивали дроны из стрелкового оружия
Морпехи сбивали дроны из стрелкового оружия
Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського / Facebook

36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского показала, как сбивает иранские дроны Shahed-136, которые РФ использует в Украине. Видео опубликовано 25 октября в YouTube бригады.

"На днях мобильная группа морпехов-зенитчиков из стрелкового оружия приземлила стаю российских дронов-камикадзе. Эксклюзивные кадры ночного боя, в результате которого морскими пехотинцами уничтожены три БПЛА Shahed-136 государства-террориста", – говорится в описании к видео.

В Facebook военные уточнили, что дроны были сбиты в Николаевской области. 

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

По данным начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, всего на данный момент Россия заказала у Ирана около 1700 всех типов дронов. По его информации, к 22 октября оккупанты применили в Украине 330 Shahed-136 (примерно 220 были сбиты).

Иран отрицает поставки дронов российской армии. Он потребовал от Украины документальных подтверждений, что РФ применяет иранские дроны на войне.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Тегеран во лжиВ МВД Украины заявили: украинские защитники "приземляли" целые комплексы этих БПЛА и там четко видно, "откуда они и какие там комплектующие". Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТО.

видео

Видео: 36-та ОБрМП / YouTube
Теги: Николаевская область, беспилотники, война России против Украины
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