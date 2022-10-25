Украинские военные показали ночную охоту на дроны-камикадзе Shahed-136. Видео

"На днях мобильная группа морпехов-зенитчиков из стрелкового оружия приземлила стаю российских дронов-камикадзе. Эксклюзивные кадры ночного боя, в результате которого морскими пехотинцами уничтожены три БПЛА Shahed-136 государства-террориста", – говорится в описании к видео.

В Facebook военные уточнили, что дроны были сбиты в Николаевской области.