Залужный обсудил с Милли российские фейки о "грязной бомбе", ситуацию на фронте и борьбу с иранскими дронами

Залужный: Мне все равно, какие истории придумывает Россия, чтобы убивать украинцев. Я все равно буду защищать свой народ и свою страну Фото предоставлено Олегом Пальчиком

В ходе разговора Залужный заверил Милли, что российские обвинения Украины в планах применить "грязную бомбу" – дезинформация, а у ВСУ нет ни одного вида оружия массового поражения.

"Единственное оружие "массового поражения", которое у нас есть -– это наша гордость, смелость и жажда победить врага. Подчеркнул, что мы вынуждены защищать своих детей, родителей, дома от неспровоцированной агрессии россиян. Мне все равно, какие истории придумывает Россия, чтобы убивать украинцев. Я все равно буду защищать свой народ и свою страну", – написал Залужный.

Он также рассказал коллеге, что Вооруженные Силы Украины проводят активную оборону и наступательные действия на главных направлениях, чтобы освободить населенные пункты, выровнять линию фронта, занять господствующие высоты и выгодные рубежи. По его словам, ситуация на фронте "напряженная, но полностью контролируемая".

"Россияне проводят спланированные информационные операции для введения в заблуждение по поводу своих реальных намерений, однако эти попытки терпят неудачу – мы видим реальное положение дел и должным образом реагируем", – подчеркнул Залужный.

Он также отметил, что в ответ на вопрос Милли о способах и средствах противодействия массированным атакам беспилотников типа Shahed-136 поделился украинским опытом.