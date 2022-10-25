Залужный обсудил с Милли российские фейки о "грязной бомбе", ситуацию на фронте и борьбу с иранскими дронами

В ходе разговора Залужный заверил Милли, что российские обвинения Украины в планах применить "грязную бомбу" – дезинформация, а у ВСУ нет ни одного вида оружия массового поражения.
"Единственное оружие "массового поражения", которое у нас есть -– это наша гордость, смелость и жажда победить врага. Подчеркнул, что мы вынуждены защищать своих детей, родителей, дома от неспровоцированной агрессии россиян. Мне все равно, какие истории придумывает Россия, чтобы убивать украинцев. Я все равно буду защищать свой народ и свою страну", – написал Залужный.
Он также рассказал коллеге, что Вооруженные Силы Украины проводят активную оборону и наступательные действия на главных направлениях, чтобы освободить населенные пункты, выровнять линию фронта, занять господствующие высоты и выгодные рубежи. По его словам, ситуация на фронте "напряженная, но полностью контролируемая".
"Россияне проводят спланированные информационные операции для введения в заблуждение по поводу своих реальных намерений, однако эти попытки терпят неудачу – мы видим реальное положение дел и должным образом реагируем", – подчеркнул Залужный.
Он также отметил, что в ответ на вопрос Милли о способах и средствах противодействия массированным атакам беспилотников типа Shahed-136 поделился украинским опытом.
Российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о "грязной бомбе" на фоне вторжения в Украину. В конце октября россияне активизировали новый виток обсуждений этой темы.
23 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил о якобы возможном применении Украиной "грязной бомбы" в разговорах с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, главой минобороны Турции Хулуси Акаром, главой минобороны Великобритании Беном Уоллесом и главой Пентагона Ллойдом Остином.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонки Шойгу иностранным политикам с рассказами о якобы подготовке Украиной атаки радиоактивной "грязной бомбой" значат, что Россия сама готовит такой удар.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 24 октября обсудил эти обвинения РФ с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Он официально пригласил МАГАТЭ немедленно послать экспертов на мирные объекты в Украине, которые РФ описывает как места разработки "грязной бомбы". Это решение приветствовал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул 24 октября, что Россия не должна использовать лживые утверждения в качестве предлога для очередного витка эскалации войны с Украиной. Информацию о "грязной бомбе" он назвал "абсурдной".
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отрицание западными политиками и военными российской (якобы "достоверной") информации о "грязной бомбе" – это "несерьезный разговор".