Леньо: Почему сейчас так важны дроны разных калибров и разных качеств? Они производят корректировку на далеком расстоянии

"Война длится уже восьмой месяц, и вам любой военный скажет, особенно те, кто в спецподразделениях, что в большинстве своем она ведется артиллерией. Открывать автоматный огонь приходится только тем, кто либо штурмует город, либо попадает, не дай бог, в какое-нибудь окружение. То есть какая-то форс-мажорная ситуация, как правило. А наша армия ведет войну по правилам, и ведет ее достаточно эффективно. Сначала работает артиллерия, а потом уже заходят зачищающие отряды", – пояснил Леньо.

По его словам, российские военные не отличаются большой смелостью.

"Москали, чтобы вы понимали, не настолько смелые, чтобы, как говорится, "бросаться на амбразуру". Они не стоят в селе до последнего, когда уже их танки уехали, когда их БТР уехали, когда их руководство дало команду "уходим". Нет, они тоже убегают. И потому, как вы видели, именно в только что освобожденных Лимане, Изюме оккупанты оставили огромное количество оружия. Его просто не стали за собой вывозить и просто оставляли. Потому что у них его, во-первых, очень много", – сообщил Леньо.

Он отметил, что война преимущественно ведется дистанционно, и украинская армия активно использует беспилотники.

"Почему сейчас так важны дроны разных калибров и разного качества? И боевые дроны, и те, которые производят корректировку на далеком расстоянии, на близком расстоянии. В тех бригадах, у которых есть HIMARS или другая тяжелая артиллерия, у них есть "Аисты". То есть у них есть те дроны, которые корректируют качественно и правильно. Но если речь идет о малых подразделениях... А малых подразделений тоже много. И вот они нуждаются в большом количестве этих Mavic знаменитых, Mavic 3 или Autel – в зависимости от того, кто чем владеет. И вот именно мои уже научились корректировке с дронов. И плюс артиллерия. Артиллерия имеет очень большое значение", – подчеркнул Леньо.

Леньо: Москали вели себя, как дикие животные, — они ели собак. Мы находили много подвешенных трупов собак, с которых содрана кожа. Они ели котов. Читайте полное интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube