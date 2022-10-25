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25 октября, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Леньо: Культурный фронт невероятно важен. Мы милитарно выгоним врага из своей страны, но у нас останется очень много "русского мира" внутри

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Леньо после начала полномасштабной агрессии РФ в Украине вступил в территориальную оборону Киева
Леньо после начала полномасштабной агрессии РФ в Украине вступил в территориальную оборону Киева
Фото: KOZAK SYSTEM / Facebook

Фронтмен украинской группы Kozak System Иван Леньо в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что бороться с российской агрессией важно на всех фронтах, включая культурный, экономический, политический и гуманитарный.

"И этот культурный – он невероятно важен, – отметил артист. – Потому что мы милитарно выгоним врага из своей страны, но ведь у нас останется очень много "русского мира" внутри. И я об этом "мире" очень хорошо знаю, потому что я с ним воюю уже 10 лет, Kozak System с ним воюет. Начиная с первых песен типа "Маніфеста", "Подай зброю", "Сила і зброя", "Мольфар" и до борьбы за квоты на украинскую музыку, за закрытие пространства от оккупанта".

Леньо: Москали вели себя, как дикие животные, — они ели собак. Мы находили много подвешенных трупов собак, с которых содрана кожа. Они ели котов. Читайте полное интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Иван Леньо родился 11 августа 1971 года в городе Монастыриска Тернопольской области. Окончил Национальную музыкальную академию Украины имени Петра Чайковского. Выступал с группой "Гайдамаки", а в 2012 году с коллегами основал фольк-рок-группу Kozak System.

После начала полномасштабной агрессии РФ в Украине вступил в территориальную оборону Киева и нес службу вместе с патрульной полицией, занимается волонтерской деятельностью.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: музыка, оружие, культура, война России против Украины, Kozak System, квоты, Иван Леньо
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