  Леньо: Культурный фронт невероятно важен. Мы милитарно выгоним врага из своей страны, но у нас останется очень много "русского мира" внутри

"И этот культурный – он невероятно важен, – отметил артист. – Потому что мы милитарно выгоним врага из своей страны, но ведь у нас останется очень много "русского мира" внутри. И я об этом "мире" очень хорошо знаю, потому что я с ним воюю уже 10 лет, Kozak System с ним воюет. Начиная с первых песен типа "Маніфеста", "Подай зброю", "Сила і зброя", "Мольфар" и до борьбы за квоты на украинскую музыку, за закрытие пространства от оккупанта".

Леньо: Москали вели себя, как дикие животные, — они ели собак. Мы находили много подвешенных трупов собак, с которых содрана кожа. Они ели котов. Читайте полное интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube