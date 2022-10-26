Президент Израиля предоставит США доказательства, что Россия использует против Украины иранские дроны

Герцог заявил, что Иран в очередной раз доказал, что "ему нельзя доверять" Фото: EPA

26 октября он встретится с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном. Острой темой повестки станет "иранская угроза, которая дестабилизирует не только Ближний Восток, но и весь мир", говорится в статье. С Байденом он поделится фотодоказательствами, свидетельствующими о том, что Россия использует Shahed-136 в своих атаках на Украину.

На фотографиях, которыми Герцог поделится с официальными лицами США, изображены иранский беспилотник Shahed-136, запущенный во время учений в Иране в декабре 2021 года, и тот же дрон, сбитый во время боевых действий в Украине, пишет газета. По их информации, доказательства показывают, что беспилотники, которые РФ использует против Украины, имеют много одинаковых характеристик с иранскими, включая их структуру, размеры и нумерацию.

Герцог заявил, что Иран в очередной раз доказал, что "ему нельзя доверять", а иранское оружие "играет центральную роль в глобальной дестабилизации". Он отметил, что теперь мир увидел "истинное лицо" Ирана, которое Израиль знал годами.