Президент Израиля предоставит США доказательства, что Россия использует против Украины иранские дроны

26 октября он встретится с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном. Острой темой повестки станет "иранская угроза, которая дестабилизирует не только Ближний Восток, но и весь мир", говорится в статье. С Байденом он поделится фотодоказательствами, свидетельствующими о том, что Россия использует Shahed-136 в своих атаках на Украину.
На фотографиях, которыми Герцог поделится с официальными лицами США, изображены иранский беспилотник Shahed-136, запущенный во время учений в Иране в декабре 2021 года, и тот же дрон, сбитый во время боевых действий в Украине, пишет газета. По их информации, доказательства показывают, что беспилотники, которые РФ использует против Украины, имеют много одинаковых характеристик с иранскими, включая их структуру, размеры и нумерацию.
Герцог заявил, что Иран в очередной раз доказал, что "ему нельзя доверять", а иранское оружие "играет центральную роль в глобальной дестабилизации". Он отметил, что теперь мир увидел "истинное лицо" Ирана, которое Израиль знал годами.
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
16 октября, после того, как стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России, министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил о необходимости предоставления Украине военной помощи. Это разрушит отношения Израиля с РФ, отреагировал экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 17 октября издание Walla! написало, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника министерства иностранных дел Израиля, что заявление Шая не отображает позицию правительства страны.
18 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить ей системы ПВО.
19 октября министр обороны Бени Ганц Израиля заявил, что его страна готова активно участвовать в создании для Украины эффективной системы раннего предупреждения об авиаударах, но не будет передавать системы вооружений Украине "из-за ряда оперативных соображений".
По данным СМИ, Израиль передал Украине разведданные для борьбы с иранскими дронами-камикадзе.
24 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на саммите демократии Haaretz, призвав Израиль, который отказывается предоставлять вооружение Украине, определиться, с кем он в этой войне.