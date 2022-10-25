Два склада с боекомплектом и танк. ВСУ уничтожили более десятка объектов в Херсонской области

"В Херсонской области силами мобильного подразделения "Курта" 28-й ОМБр и подразделения Нацгвардии были уничтожены 13 целей оккупантов. Благодаря успешно проведенной доразведке двумя сводными группами 28-й ОМБр и 27-й Печерской бригады НГУ силы обороны Украины поразили более десятка объектов, которые вражеская армия использовала для содержания региона", – говорится в сообщении.

В командовании сообщили, что, в частности, уничтожены два склада с боекомплектом, танк, легкий бронированный тягач МТ-ЛБ, шесть единиц военной автомобильной техники, в том числе четыре джипа и два блиндажа, где скрывались оккупанты.