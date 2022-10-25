Два склада с боекомплектом и танк. ВСУ уничтожили более десятка объектов в Херсонской области

"В Херсонской области силами мобильного подразделения "Курта" 28-й ОМБр и подразделения Нацгвардии были уничтожены 13 целей оккупантов. Благодаря успешно проведенной доразведке двумя сводными группами 28-й ОМБр и 27-й Печерской бригады НГУ силы обороны Украины поразили более десятка объектов, которые вражеская армия использовала для содержания региона", – говорится в сообщении.
В командовании сообщили, что, в частности, уничтожены два склада с боекомплектом, танк, легкий бронированный тягач МТ-ЛБ, шесть единиц военной автомобильной техники, в том числе четыре джипа и два блиндажа, где скрывались оккупанты.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
18 октября командующий российскими войсками в войне против Украины Сергей Суровикин заявил о "непростой военно-тактической ситуации" на южной части фронта, а представители оккупационной "администрации Херсонской области" призвали местное население эвакуироваться.
Генеральный штаб ВСУ 19 октября сообщил, что российские оккупанты скрыто перебрасывают военную технику и личный состав в Херсонскую область.
В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, чтобы показать, что "все пропало", а сами готовят город к обороне.