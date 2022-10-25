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Россияне в Херсонской области готовят оборонительные позиции и вывозят жителей, выросло число случаев грабежей и мародерства – Генштаб ВСУ

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Россияне в Херсонской области эвакуируют местных коллаборантов, но завозят мобилизованных, сообщили в Генштабе
Россияне в Херсонской области эвакуируют местных коллаборантов, но завозят мобилизованных, сообщили в Генштабе
Фото: EPA (архив)

Оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, а также минируют береговую линию. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 25 октября.

"По имеющейся информации, противник обустраивает оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Так, в районе населенного пункта Горностаевка инженерно-саперные подразделения российских оккупационных войск проводят минирование береговой линии, оставляя небольшие проходы для потенциального отступления своих войск с правого берега", – сказано в сообщении. 

Также продолжается эвакуация местных жителей из временно оккупированного Херсона.

"С правобережной части города в населенные пункты Геническ и Скадовск вывезено оборудование и персонал всех банков и оккупационной администрации. Украдено оборудование интернет-провайдеров. Эвакуации подлежат представители оперативных служб и медицинский персонал. Прекращено финансирование школ и обеспечение питанием детей в школах. Выросло количество грабежей местных жителей и случаев мародерства", – говорится в сводке.

Вместо эвакуированных коллаборантов враг перебрасывает в село Львово военнослужащих из числа мобилизованных граждагн, добавили в Генштабе.

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Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

18 октября командующий российскими войсками в войне против Украины Сергей Суровикин заявил о "непростой военно-тактической ситуации" на южной части фронта, а представители оккупационной "администрации Херсонской области" призвали местное население эвакуироваться.

Генеральный штаб ВСУ 19 октября сообщил, что российские оккупанты скрыто перебрасывают военную технику и личный состав в Херсонскую область.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, чтобы показать, что "все пропало", а сами готовят город к обороне.

Теги: Херсон, Генштаб ВСУ, Херсонская область, эвакуация, Геническ, Скадовск, война России против Украины
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