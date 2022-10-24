"Будем отступать, если успеем, нет – всем хана". ГУР опубликовало перехват разговора оккупанта с херсонского направления

"Тут новости плохие все. Тут хохлы наступление готовят. Будем отступать, если успеем. А если нет, то всем хана. Пока мы единственные, кто тут остался", – говорит он и добавляет, что это человек 100–150 из батальона. Остальные либо погибли, либо ранены.
"Не знаю, день-два", – отвечает он на вопрос, когда они должны уходить. Пока что нет такой команды, говорит оккупант.
"Командиры у вас бестолковые, что ли?" – спрашивает девушка, на что оккупант отвечает: "Вся армия такая".
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
Оперативное командование "Юг" 29 августа сообщило, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
23 октября в ОК "Юг" сообщили, что ВСУ деоккупировали в Херсонской области более 90 населенных пунктов.