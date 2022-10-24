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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Будем отступать, если успеем, нет – всем хана". ГУР опубликовало перехват разговора оккупанта с херсонского направления

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Российские военные ждут команду для отступления с юга Украины
Российские военные ждут команду для отступления с юга Украины
Фото: EPA

Военнослужащий из России, который находится на херсонском направлении рассказал сестре о том, что оккупанты готовятся отступать через пару дней. Об этом идет речь в разговоре, перехват которого опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны в Facebook 24 октября.

"Тут новости плохие все. Тут хохлы наступление готовят. Будем отступать, если успеем. А если нет, то всем хана. Пока мы единственные, кто тут остался", – говорит он и добавляет, что это человек 100–150 из батальона. Остальные либо погибли, либо ранены.

"Не знаю, день-два", – отвечает он на вопрос, когда они должны уходить. Пока что нет такой команды, говорит оккупант.

"Командиры у вас бестолковые, что ли?" – спрашивает девушка, на что оккупант отвечает: "Вся армия такая".

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/634630438370595/

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Оперативное командование "Юг" 29 августа сообщило, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

23 октября в ОК "Юг" сообщили, что ВСУ деоккупировали в Херсонской области более 90 населенных пунктов.

Теги: Херсонская область, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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