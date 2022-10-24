"Будем отступать, если успеем, нет – всем хана". ГУР опубликовало перехват разговора оккупанта с херсонского направления

"Тут новости плохие все. Тут хохлы наступление готовят. Будем отступать, если успеем. А если нет, то всем хана. Пока мы единственные, кто тут остался", – говорит он и добавляет, что это человек 100–150 из батальона. Остальные либо погибли, либо ранены.

"Не знаю, день-два", – отвечает он на вопрос, когда они должны уходить. Пока что нет такой команды, говорит оккупант.

"Командиры у вас бестолковые, что ли?" – спрашивает девушка, на что оккупант отвечает: "Вся армия такая".