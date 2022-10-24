Геннадий Гудков: После взятия ВСУ Херсона наступит коренной перелом в войне. Это будет очень похоже на Сталинград: еще не поражение, но уже перелом

Гудков: Я так понимаю, деньков 10 нам ждать этого коренного перелома, не больше Фото: depositphotos.com

"Понятно, что невозможно полностью провести кальку между Второй мировой и нынешней войной. Но, наверное, все-таки это похоже на Сталинград. Сталинград – на Волге, Херсон – на Днепре. Еще не поражение, но уже коренной перелом. Я так понимаю, деньков 10 нам ждать этого коренного перелома, не больше. Надеюсь, что не больше", – спрогнозировал Гудков.

На вопрос Гордона, что будет с президентом РФ Владимиром Путиным, когда украинская армия возьмет Херсон, политик отметил, что "никогда не видел его в таком смятении", как когда тот объявлял аннексию четырех регионов Украины.

"И он прикрывал это, конечно, какой-то бравадой совершенно дурной, но понятно было, что глубоко внутренне в себе не уверен человек. И поэтому совершенно понятно, что это будет коренной перелом в войне", – считает Гудков.

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