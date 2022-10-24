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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Геннадий Гудков: После взятия ВСУ Херсона наступит коренной перелом в войне. Это будет очень похоже на Сталинград: еще не поражение, но уже перелом

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Гудков: Я так понимаю, деньков 10 нам ждать этого коренного перелома, не больше
Гудков: Я так понимаю, деньков 10 нам ждать этого коренного перелома, не больше
Фото: depositphotos.com

Российский оппозиционный политик, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков сравнил будущее сражение за Херсон со Сталинградской битвой. Об этом он говорил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Понятно, что невозможно полностью провести кальку между Второй мировой и нынешней войной. Но, наверное, все-таки это похоже на Сталинград. Сталинград – на Волге, Херсон – на Днепре. Еще не поражение, но уже коренной перелом. Я так понимаю, деньков 10 нам ждать этого коренного перелома, не больше. Надеюсь, что не больше", – спрогнозировал Гудков.

На вопрос Гордона, что будет с президентом РФ Владимиром Путиным, когда украинская армия возьмет Херсон, политик отметил, что "никогда не видел его в таком смятении", как когда тот объявлял аннексию четырех регионов Украины.

"И он прикрывал это, конечно, какой-то бравадой совершенно дурной, но понятно было, что глубоко внутренне в себе не уверен человек. И поэтому совершенно понятно, что это будет коренной перелом в войне", – считает Гудков.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

18 октября командующий российскими войсками в войне против Украины Сергей Суровикин заявил о "непростой военно-тактической ситуации" на южной части фронта, а представители оккупационной "администрации Херсонской области" призвали местное население эвакуироваться.

Генеральный штаб ВСУ 19 октября сообщил, что российские оккупанты скрыто перебрасывают военную технику и личный состав в Херсонскую область.

В Херсонском облсовете сообщали, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что это оккупанты проводят информационную операцию, чтобы показать, что "все пропало", а сами готовят город к обороне.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Херсон, Херсонская область, Вторая мировая война, Геннадий Гудков, война России против Украины, контрнаступление
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