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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ уничтожили базу кадыровцев в Херсонской области – депутат

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По информации Сергея Хланя, ВСУ уничтожили 40 кадыровцев в Херсонской области
По информации Сергея Хланя, ВСУ уничтожили 40 кадыровцев в Херсонской области
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

В ночь с 24-го на 25 октября Вооруженные силы Украины уничтожили базу кадыровцев в Херсонской области. Об этом в эфире общенационального марафона заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, видео опубликовано в его Facebook.

"Кадыровцы заехали на левый берег, и не обошлось без селфи себя и своих размещений. Ночью их база была уничтожена ВСУ. Более 40 "200-х", раненые... Сразу же сняли новое видео", – написал он.

По словам депутата, переправившись на левый берег Днепра из Херсона, кадыровцы разместились в одном из зданий, "усиленно" делали селфи и выставляли их в соцсетях, показывая, как они "отдыхают".

"Благодаря своим тиктокерским способностям и размещениям видео они сами фактически сообщили о своем местонахождении. А нашим оставалось только их отработать. Сообщают, что около 40 кадыровцев отправились к Кобзону (погибли. – "ГОРДОН"), а 60 – тяжело ранены. Пусть эвакуируются, но сообщают заранее, куда едут", – сказал Хлань.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/videos/674946940625826/

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

10 сентября Генеральный штаб ВСУ заявил, что в Херсонскую область российские оккупанты отправили подразделение кадыровцев для усиления российской группировки.

18 октября командующий российскими войсками в войне против Украины Сергей Суровикин заявил о "непростой военно-тактической ситуации" на южной части фронта, а представители оккупационной "администрации Херсонской области" призвали местное население эвакуироваться.

Генеральный штаб ВСУ 19 октября сообщил, что российские оккупанты скрыто перебрасывают военную технику и личный состав в Херсонскую область.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, чтобы показать, что "все пропало", а сами готовят город к обороне.

Теги: Украина, война, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, раненые, ВСУ, война России против Украины, селфи, Сергей Хлань
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