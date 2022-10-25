ВСУ уничтожили базу кадыровцев в Херсонской области – депутат

"Кадыровцы заехали на левый берег, и не обошлось без селфи себя и своих размещений. Ночью их база была уничтожена ВСУ. Более 40 "200-х", раненые... Сразу же сняли новое видео", – написал он.

По словам депутата, переправившись на левый берег Днепра из Херсона, кадыровцы разместились в одном из зданий, "усиленно" делали селфи и выставляли их в соцсетях, показывая, как они "отдыхают".

"Благодаря своим тиктокерским способностям и размещениям видео они сами фактически сообщили о своем местонахождении. А нашим оставалось только их отработать. Сообщают, что около 40 кадыровцев отправились к Кобзону (погибли. – "ГОРДОН"), а 60 – тяжело ранены. Пусть эвакуируются, но сообщают заранее, куда едут", – сказал Хлань.