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"Допустим, она ляпнула там". Путин назвал Трасс "девушкой немножко не в себе" из-за ее слов о "ядерной кнопке"

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Путин о словах Трасс относительно применения ядерного оружия: Мы думаем, что это согласованная позиция Запада, мы думаем, что нас шантажируют
Путин о словах Трасс относительно применения ядерного оружия: Мы думаем, что это согласованная позиция Запада, мы думаем, что нас шантажируют
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин считает, что в мире идет "примитивная возня вокруг ядерных угроз" и не признает Россию источником этих угроз. Это следует из его ответа на вопрос, озвученного в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай".

Трансляция мероприятия велась в YouTube.

Главу Кремля спрашивали о высказываниях президента США Джо Байдена о риске ядерного Армагеддона и экс-премьера Великой Британии Лиз Трасс, которые касались ядерных угроз России. Представитель МГИМО, который задавал вопрос, трактовал их как заявления с нотками о допустимости применения ядерного оружия, и спросил, находится ли мир на пороге применения ядерного оружия и как будет вести себя Россия в такой ситуации.

Путин сказал, что опасность применения ядерного оружия существует, пока существует само это оружие. Россия, по его утверждению, таких угроз не озвучивала.

Страны Запада, считает Путин, пытаются "надавить на нейтральные или дружественные" России страны, чтобы "убедить в том, что нужно всем вместе противостоять России", сказать: "Смотрите, какая Россия страшная страна, не надо ее поддерживать, не надо сотрудничать с ней". РФ, по утверждению главы Кремля, "ничего никогда не говорила о возможности применения ядерного оружия, а только намеками отвечала" на заявления лидеров стран Запада.

"Вот эта госпожа Лиз Трасс, недавняя премьер-министр Великобритании. Она же прямо сказала, прямо сказала в разговоре с представителями прессы: "Да, Великобритания – ядерная держава, в обязанности премьер-министра входит возможное применение, и я сделаю это. Я готова", – добавил Путин.

Он сказал, что "не дословно, но близко к тексту" передал слова Трасс.

"И никто ведь не отреагировал! Ну, допустим, она ляпнула там. Девушка такая, немножко не в себе. Ну как можно такие вещи говорить публично? Сказала. Ну поправили бы ее. В Вашингтоне бы публично сказали: "Мы к этому не имеем никакого отношения. Мы не знаем". И обижать не надо было, а просто отмежеваться. Ведь молчат все. А что мы должны думать? Мы думаем, что это согласованная позиция, мы думаем, что нас шантажируют", – возмутился глава Кремля.

Заявление Трасс, которое упомянул Путин, было озвучено 24 августа на встрече с членами Консервативной партии в Бирмингеме.

Политика, которая тогда лидировала в борьбе за пост премьер-министра, спросили, как бы она себя чувствовала, если бы ситуация потребовала от нее нажать на "ядерную кнопку".

"Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это", – ответила она.

Трасс на должности премьера пробыла 45 дней. Она подала в отставку 20 октября. С 25 октября пост премьер-министра Великобритании занимает Риши Сунак.

Контекст:

В конце февраля, вскоре после открытого вторжения России в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России. Байден в ответ назвал эти заявления безответственными.

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

Кроме того, в последние дни Россия распространяет сообщения якобы о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России. Об этом он заявляли министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент страны Владимир Путин, также Москва поднимала этот вопрос на заседании Совета Безопасности ООН.

Утверждения России отвергли на заседании Совбеза ООНФранция, Великобритания и США в совместном заявлении тоже отвергли попытки Шойгу обвинить Украину в подготовке атаки "грязной бомбой". Министр обороны Украины Алексей Резников назвал распространение дезинформации о "грязной бомбе" актом ядерного шантажа со стороны России и заявил, что Украина открыта для любых мониторинговых миссий.

Байден 25 октября заявил, что если Россия решит применить тактическое ядерное оружие в Украине, то "совершит невероятно серьезную ошибку".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Великобритания, ядерное оружие, Джо Байден, шантаж, Лиз Трасс
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