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США уже в декабре разместят в Европе авиационное ядерное оружие, хотя планировали это сделать весной 2023 года – СМИ

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В Пентагоне заявляют, что переброс ядерного запаса В61-12 не связан с войной в Украине
В Пентагоне заявляют, что переброс ядерного запаса В61-12 не связан с войной в Украине
Фото: defence-ua.com

США ускорили отправку модернизированных термоядерных бомб B61-12 на базы НАТО в Европе. Об этом 26 октября сообщает Politico.

По данным издания, это оружие планировалось отправить в Европу весной 2023 года, но процесс перенесли на декабрь 2022 года. Два компетентных источника подтвердили журналистам, что бомбы доставят в ускоренном порядке.

В свою очередь пресс-секретарь министерства обороны США генерал Патрик Райдер объяснил, что Пентагон давно планировал модернизировать ядерный арсенал в регионе и это никак не связано с войной в Украине.

По мнению политического директора группы по разоружению Ploughshares Fund Тома Коллины, послание, стоящее за отправкой первых бомб в декабре, направлено на европейских союзников, которые чувствуют себя особенно уязвимыми для России, регулярно сообщающей о ядерных испытаниях.

"Я предполагаю, что это больше нацелено на НАТО, чем на Россию. Уже есть [старые] B61. Россияне это знают. Они отлично работают. Новые будут новее, но на самом деле это не такая уж большая разница. Но это может быть способом успокоить союзников, когда они чувствуют особую угрозу со стороны Москвы", – сказал он.

Контекст:

Испытания модернизированных бомб B61-12 прошли летом 2020 года, в том же году началось их массовое производство. Они приспособлены для авиационного сброса истребителями и бомбардировщиками. 

Теги: США, ядерное оружие, Пентагон, Европа
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