Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании

В своей речи после вступления в должность Сунак упомянул войну в Украине Фото: EPA

Король предложил Сунаку сформировать новое правительство. Он стал третьим премьером страны за менее чем два месяца.

После встречи с королем Сунак направился на Даунинг-стрит, чтобы произнести речь перед нацией.

В своем выступлении Сунак поблагодарил позапрошлого премьера Бориса Джонсона "за его невероятные достижения на посту премьер-министра" и заявил, что его предшественница Лиз Трасс была полна энтузиазма по поводу перемен в стране. Но, по его словам, "были допущены некоторые ошибки", которые "не были результатом плохих намерений, но тем не менее это были ошибки".

Он выразил готовность исправить эти ошибки и пообещал, что обеспечит экономическую стабильность, но это означает, что "будут трудные решения".

Сунак также отметил, что стал премьером в период, когда Великобритания переживает глубокий экономический кризис, последствия COVID-19 затягиваются, а "[президент РФ Владимир] Путин представляет угрозу для Украины".

Watch live: Rishi Sunak is meeting King Charles III before he makes his first speech as prime ministerhttps://t.co/WUnquWe61F https://t.co/NGPWI6fKh1 — Sky News (@SkyNews) October 25, 2022

42-летний Сунак стал первым премьер-министром Великобритании азиатского происхождения, а также самым молодым премьером за более чем 200 лет, пишет ITV.