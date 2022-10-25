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Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании

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В своей речи после вступления в должность Сунак упомянул войну в Украине
В своей речи после вступления в должность Сунак упомянул войну в Украине
Фото: EPA

Риши Сунак официально стал премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Чарльза III. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Король предложил Сунаку сформировать новое правительство. Он стал третьим премьером страны за менее чем два месяца.

После встречи с королем Сунак направился на Даунинг-стрит, чтобы произнести речь перед нацией.

В своем выступлении Сунак поблагодарил позапрошлого премьера Бориса Джонсона "за его невероятные достижения на посту премьер-министра" и заявил, что его предшественница Лиз Трасс была полна энтузиазма по поводу перемен в стране. Но, по его словам, "были допущены некоторые ошибки", которые "не были результатом плохих намерений, но тем не менее это были ошибки".

Он выразил готовность исправить эти ошибки и пообещал, что обеспечит экономическую стабильность, но это означает, что "будут трудные решения".

Сунак также отметил, что стал премьером в период, когда Великобритания переживает глубокий экономический кризис, последствия COVID-19 затягиваются, а "[президент РФ Владимир] Путин представляет угрозу для Украины".

42-летний Сунак стал первым премьер-министром Великобритании азиатского происхождения, а также самым молодым премьером за более чем 200 лет, пишет ITV.

Контекст:

С июля 2019 года по сентябрь 2022-го пост премьера Великобритании занимал Джонсон. Он объявил об отставке на фоне череды скандалов.

Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии, которые проходили в июле – сентябре (Сунак занял второе место). 6 сентября Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании. 20 октября она подала в отставку после провала попытки провести реформу по снижению налогов.

О том, что Сунак станет главой кабмина, стало известно после того, как лидер британской Палаты общин Пенни Мордонт вышла из гонки за пост премьера – она не смогла получить поддержку 100 консерваторов.

Перед этим 23 октября свою кандидатуру с участия в гонке снял экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Он, по сообщениям СМИ, имел необходимые 100 голосов консерваторов, но отказался от баллотирования, так как решил, что "это было бы просто неправильно" – пытаться стать премьером, не имея единства в парламенте.

Теги: Великобритания, правительство, король Чарльз III, премьер-министр, Лиз Трасс, Риши Сунак
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