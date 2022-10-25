Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании

Король предложил Сунаку сформировать новое правительство. Он стал третьим премьером страны за менее чем два месяца.
После встречи с королем Сунак направился на Даунинг-стрит, чтобы произнести речь перед нацией.
В своем выступлении Сунак поблагодарил позапрошлого премьера Бориса Джонсона "за его невероятные достижения на посту премьер-министра" и заявил, что его предшественница Лиз Трасс была полна энтузиазма по поводу перемен в стране. Но, по его словам, "были допущены некоторые ошибки", которые "не были результатом плохих намерений, но тем не менее это были ошибки".
Он выразил готовность исправить эти ошибки и пообещал, что обеспечит экономическую стабильность, но это означает, что "будут трудные решения".
Сунак также отметил, что стал премьером в период, когда Великобритания переживает глубокий экономический кризис, последствия COVID-19 затягиваются, а "[президент РФ Владимир] Путин представляет угрозу для Украины".
Watch live: Rishi Sunak is meeting King Charles III before he makes his first speech as prime ministerhttps://t.co/WUnquWe61F https://t.co/NGPWI6fKh1— Sky News (@SkyNews) October 25, 2022
42-летний Сунак стал первым премьер-министром Великобритании азиатского происхождения, а также самым молодым премьером за более чем 200 лет, пишет ITV.
Rishi Sunak has become prime minister after being invited to form a new government by the King at Buckingham Palace.https://t.co/2lR4J7ss2Q pic.twitter.com/7RH9NLCnoJ— ITV News (@itvnews) October 25, 2022
С июля 2019 года по сентябрь 2022-го пост премьера Великобритании занимал Джонсон. Он объявил об отставке на фоне череды скандалов.
Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии, которые проходили в июле – сентябре (Сунак занял второе место). 6 сентября Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании. 20 октября она подала в отставку после провала попытки провести реформу по снижению налогов.
О том, что Сунак станет главой кабмина, стало известно после того, как лидер британской Палаты общин Пенни Мордонт вышла из гонки за пост премьера – она не смогла получить поддержку 100 консерваторов.
Перед этим 23 октября свою кандидатуру с участия в гонке снял экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Он, по сообщениям СМИ, имел необходимые 100 голосов консерваторов, но отказался от баллотирования, так как решил, что "это было бы просто неправильно" – пытаться стать премьером, не имея единства в парламенте.