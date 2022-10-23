Джонсон не будет претендовать на пост премьера Великобритании

Джонсон заявил, что его в гонке на пост лидера партии поддержали 102 депутата Фото: EPA

По словам Джонсона, он пришел к выводу, что "это было бы просто неправильно", поскольку "вы не можете эффективно управлять, если у вас нет единой партии в парламенте".

При этом экс-премьер добавил, что его выдвижение на пост лидера партии поддержали 102 депутата при необходимых 100. BBC отмечает, что только 57 депутатов публично заявили о своей поддержке.