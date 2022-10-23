Джонсон не будет претендовать на пост премьера Великобритании

По словам Джонсона, он пришел к выводу, что "это было бы просто неправильно", поскольку "вы не можете эффективно управлять, если у вас нет единой партии в парламенте".
При этом экс-премьер добавил, что его выдвижение на пост лидера партии поддержали 102 депутата при необходимых 100. BBC отмечает, что только 57 депутатов публично заявили о своей поддержке.
Джонсон занимал пост премьера Великобритании с июля 2019 года. 7 июля 2022-го на фоне череды скандалов он объявил об отставке.
В дальнейшем на выборах лидера Консервативной партии, которые проходили в июле – сентябре, победила Лиз Трасс. 6 сентября она официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании. 20 октября она подала в отставку.
Результаты опроса 530 членов Консервативной партии, опубликованные за два дня до ее отставки, говорят о том, что 32% консерваторов хотели бы на ее месте увидеть Джонсона. 23% поддержали бы бывшего главу министерства финансов и конкурента Трасс в борьбе за кресло премьера Риши Сунака, 10% – министра обороны Бена Уоллеса.
Публично о своем участии в гонке заявили лидер британской Палаты общин Пенни Мордонт и Сунак.