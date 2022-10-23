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Джонсон не будет претендовать на пост премьера Великобритании

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Джонсон заявил, что его в гонке на пост лидера партии поддержали 102 депутата
Джонсон заявил, что его в гонке на пост лидера партии поддержали 102 депутата
Фото: EPA

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 23 октября объявил, что не будет баллотироваться в лидеры консерваторов, а следовательно и на пост премьера. Об этом сообщает BBC.

По словам Джонсона, он пришел к выводу, что "это было бы просто неправильно", поскольку "вы не можете эффективно управлять, если у вас нет единой партии в парламенте".

При этом экс-премьер добавил, что его выдвижение на пост лидера партии поддержали 102 депутата при необходимых 100. BBC отмечает, что только 57 депутатов публично заявили о своей поддержке.

Контекст:

Джонсон занимал пост премьера Великобритании с июля 2019 года. 7 июля 2022-го на фоне череды скандалов он объявил об отставке.

В дальнейшем на выборах лидера Консервативной партии, которые проходили в июле – сентябре, победила Лиз Трасс. 6 сентября она официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании. 20 октября она подала в отставку.

Результаты опроса 530 членов Консервативной партии, опубликованные за два дня до ее отставки, говорят о том, что 32% консерваторов хотели бы на ее месте увидеть Джонсона. 23% поддержали бы бывшего главу министерства финансов и конкурента Трасс в борьбе за кресло премьера Риши Сунака, 10% – министра обороны Бена Уоллеса.

Публично о своем участии в гонке заявили лидер британской Палаты общин Пенни Мордонт и Сунак.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Великобритания, выборы, Борис Джонсон, Консервативная партия Великобритании
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