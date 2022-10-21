Стало известно имя первого претендента на пост премьер-министра Великобритании

"Меня воодушевила поддержка коллег, которые хотят начать новую жизнь, создать единую партию и руководство в национальных интересах. Я баллотируюсь, чтобы стать лидером Консервативной партии и премьер-министром, чтобы объединить нашу страну, выполнить наши обещания и выиграть следующие выборы", – написала Мордонт.

I’ve been encouraged by support from colleagues who want a fresh start, a united party and leadership in the national interest.



I’m running to be the leader of the Conservative Party and your Prime Minister - to unite our country, deliver our pledges and win the next GE.#PM4PM pic.twitter.com/MM0NTHJ5lH — Penny Mordaunt (@PennyMordaunt) October 21, 2022

Кандидат в премьеры сможет баллотироваться, получив поддержку по меньшей мере 100 депутатов Консервативной партии. Если это удастся сделать только одному претенденту, то он автоматически станет новым главой партии и премьером Британии, заявило 20 октября руководство консерваторов.

В Палате общин британского парламента консерваторы имеют 357 мандатов, то есть кандидатов на должность может быть не больше трех. Выдвижение кандидатов закончится в 14.00 в понедельник, 24 октября. Если кандидатов окажется трое, консерваторы путем голосования отсеют одного.

Пара кандидатов, как ожидается, примет участие в телевизионных дебатах. После этого со вторника по пятницу состоится онлайн-голосование среди всех членов Консервативной партии, и 28 октября станет известно имя нового партийного лидера.

Пенелопа (Пенни) Мэри Мордонт – британский политический и государственный деятель. Младший министр по торговой политике Великобритании с 15 сентября 2021 года. В прошлом первая женщина – министр обороны Великобритании (с 1 мая по 24 июля 2019 года). После победы Трасс на выборах премьер-министра Мордонт стала лидером Палаты общин.

На прошлых выборах главы Консервативной партии Великобритании Мордонт вошла в тройку претендентов, но в итоге проиграла конкуренцию бывшему главе минфина Великобритании Риши Сунаку и ставшей впоследствии премьер-министром страны Лиз Трасс.