Стало известно имя первого претендента на пост премьер-министра Великобритании

"Меня воодушевила поддержка коллег, которые хотят начать новую жизнь, создать единую партию и руководство в национальных интересах. Я баллотируюсь, чтобы стать лидером Консервативной партии и премьер-министром, чтобы объединить нашу страну, выполнить наши обещания и выиграть следующие выборы", – написала Мордонт.
I’ve been encouraged by support from colleagues who want a fresh start, a united party and leadership in the national interest.— Penny Mordaunt (@PennyMordaunt) October 21, 2022
I’m running to be the leader of the Conservative Party and your Prime Minister - to unite our country, deliver our pledges and win the next GE.#PM4PM pic.twitter.com/MM0NTHJ5lH
Кандидат в премьеры сможет баллотироваться, получив поддержку по меньшей мере 100 депутатов Консервативной партии. Если это удастся сделать только одному претенденту, то он автоматически станет новым главой партии и премьером Британии, заявило 20 октября руководство консерваторов.
В Палате общин британского парламента консерваторы имеют 357 мандатов, то есть кандидатов на должность может быть не больше трех. Выдвижение кандидатов закончится в 14.00 в понедельник, 24 октября. Если кандидатов окажется трое, консерваторы путем голосования отсеют одного.
Пара кандидатов, как ожидается, примет участие в телевизионных дебатах. После этого со вторника по пятницу состоится онлайн-голосование среди всех членов Консервативной партии, и 28 октября станет известно имя нового партийного лидера.
Пенелопа (Пенни) Мэри Мордонт – британский политический и государственный деятель. Младший министр по торговой политике Великобритании с 15 сентября 2021 года. В прошлом первая женщина – министр обороны Великобритании (с 1 мая по 24 июля 2019 года). После победы Трасс на выборах премьер-министра Мордонт стала лидером Палаты общин.
На прошлых выборах главы Консервативной партии Великобритании Мордонт вошла в тройку претендентов, но в итоге проиграла конкуренцию бывшему главе минфина Великобритании Риши Сунаку и ставшей впоследствии премьер-министром страны Лиз Трасс.
Борис Джонсон занимал пост премьера Великобритании с июля 2019 года. 7 июля 2022-го на фоне череды скандалов он объявил об отставке.
Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии, которые проходили в июле – сентябре. 6 сентября Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании. 20 октября она подала в отставку после провала попытки провести реформу по снижению налогов.
Результаты опроса 530 членов Консервативной партии, опубликованные за два дня до ее отставки, говорят о том, что 32% консерваторов хотели бы на ее месте увидеть Джонсона. 23% поддержали бы бывшего главу министерства финансов и конкурента Трасс в борьбе за кресло премьера Риши Сунака, 10% – министра обороны Уоллеса.
Уоллес 21 октября заявил, что не собирается претендовать на пост премьера.
По подсчетам BBC на вечер 21 октября, в потенциальной гонке лидирует Сунак, второе место занимает Джонсон, на третьем – Мордонт.