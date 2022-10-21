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Стало известно имя первого претендента на пост премьер-министра Великобритании

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Мордонт снова попробует стать лидером британских консерваторов
Мордонт снова попробует стать лидером британских консерваторов
Фото: EPA

Лидер британской Палаты общин Пенни Мордонт стала первым кандидатом, который официально объявил о выдвижении на пост главы Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны. О выдвижении политик 21 октября заявила в Twitter.

"Меня воодушевила поддержка коллег, которые хотят начать новую жизнь, создать единую партию и руководство в национальных интересах. Я баллотируюсь, чтобы стать лидером Консервативной партии и премьер-министром, чтобы объединить нашу страну, выполнить наши обещания и выиграть следующие выборы", – написала Мордонт.

Кандидат в премьеры сможет баллотироваться, получив поддержку по меньшей мере 100 депутатов Консервативной партии. Если это удастся сделать только одному претенденту, то он автоматически станет новым главой партии и премьером Британии, заявило 20 октября руководство консерваторов.

В Палате общин британского парламента консерваторы имеют 357 мандатов, то есть кандидатов на должность может быть не больше трех. Выдвижение кандидатов закончится в 14.00 в понедельник, 24 октября. Если кандидатов окажется трое, консерваторы путем голосования отсеют одного.

Пара кандидатов, как ожидается, примет участие в телевизионных дебатах. После этого со вторника по пятницу состоится онлайн-голосование среди всех членов Консервативной партии, и 28 октября станет известно имя нового партийного лидера.

Пенелопа (Пенни) Мэри Мордонт – британский политический и государственный деятель. Младший министр по торговой политике Великобритании с 15 сентября 2021 года. В прошлом первая женщина – министр обороны Великобритании (с 1 мая по 24 июля 2019 года). После победы Трасс на выборах премьер-министра Мордонт стала лидером Палаты общин.

На прошлых выборах главы Консервативной партии Великобритании Мордонт вошла в тройку претендентов, но в итоге проиграла конкуренцию бывшему главе минфина Великобритании Риши Сунаку и ставшей впоследствии премьер-министром страны Лиз Трасс.

Контекст:

Борис Джонсон занимал пост премьера Великобритании с июля 2019 года. 7 июля 2022-го на фоне череды скандалов он объявил об отставке.

Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии, которые проходили в июле – сентябре. 6 сентября Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании. 20 октября она подала в отставку после провала попытки провести реформу по снижению налогов.

Результаты опроса 530 членов Консервативной партии, опубликованные за два дня до ее отставки, говорят о том, что 32% консерваторов хотели бы на ее месте увидеть Джонсона. 23% поддержали бы бывшего главу министерства финансов и конкурента Трасс в борьбе за кресло премьера Риши Сунака, 10% – министра обороны Уоллеса.

Уоллес 21 октября заявил, что не собирается претендовать на пост премьера.

По подсчетам BBC на вечер 21 октября, в потенциальной гонке лидирует Сунак, второе место занимает Джонсон, на третьем – Мордонт.

Теги: Великобритания, выборы, депутаты, дебаты, Борис Джонсон, отставка, голосование, Консервативная партия Великобритании, премьер-министр, Лиз Трасс, Пенни Мордонт, Риши Сунак
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