Министр обороны Великобритании Уоллес заявил, что не будет претендовать на пост премьера

Уоллес намерен добиваться от кандидатов на пост премьера обещания инвестировать в оборону страны Фото: EPA

"Я имею честь быть министром обороны Великобритании, и нынешняя угроза требует стабильности на этом посту", – написал Уоллес.

Он отметил, что причины, из-за которых он не стал баллотироваться в прошлый раз, хотя не изменились.

"Я буду добиваться от всех кандидатов признания того, что экономическая безопасность невозможна без национальной безопасности. Это требует реальных вложений в наши Вооруженные Силы и спецслужбы", – пообещал Уоллес.

The reasons I gave last time for not standing, have not changed. I will be looking to all candidates to recognise that you cannot have economic security at home without national security. This requires real investment for our Armed Forces and intelligence agencies. — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) October 21, 2022

Политик также сказал Sky News, что ему необходимо подумать, кто "признает очень насущные проблемы безопасности», стоящие перед Великобританией, и примет решение инвестировать в оборону", но в данный момент склоняется к тому, чтобы поддержать кандидатуру экс-премьера Бориса Джонсона, который покинул пост в начале сентября.

Уоллес добавил, что партия должна сосредоточиться на том, "кто принесет единство, и кто сможет победить на следующих выборах".

В июле, после того, как Джонсон заявил о своей отставке, Уоллес считался одним из самых вероятных кандидатов на пост нового премьера.