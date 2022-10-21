Министр обороны Великобритании Уоллес заявил, что не будет претендовать на пост премьера

"Я имею честь быть министром обороны Великобритании, и нынешняя угроза требует стабильности на этом посту", – написал Уоллес.
Он отметил, что причины, из-за которых он не стал баллотироваться в прошлый раз, хотя не изменились.
"Я буду добиваться от всех кандидатов признания того, что экономическая безопасность невозможна без национальной безопасности. Это требует реальных вложений в наши Вооруженные Силы и спецслужбы", – пообещал Уоллес.
The reasons I gave last time for not standing, have not changed. I will be looking to all candidates to recognise that you cannot have economic security at home without national security. This requires real investment for our Armed Forces and intelligence agencies.— Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) October 21, 2022
Политик также сказал Sky News, что ему необходимо подумать, кто "признает очень насущные проблемы безопасности», стоящие перед Великобританией, и примет решение инвестировать в оборону", но в данный момент склоняется к тому, чтобы поддержать кандидатуру экс-премьера Бориса Джонсона, который покинул пост в начале сентября.
Уоллес добавил, что партия должна сосредоточиться на том, "кто принесет единство, и кто сможет победить на следующих выборах".
В июле, после того, как Джонсон заявил о своей отставке, Уоллес считался одним из самых вероятных кандидатов на пост нового премьера.
Джонсон занимал пост премьера Великобритании с июля 2019 года. 7 июля 2022-го на фоне череды скандалов он объявил об отставке.
Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии, которые проходили в июле – сентябре. 6 сентября Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании. 20 октября она подала в отставку после провала попытки провести реформу по снижению налогов.
Результаты опроса 530 членов Консервативной партии, опубликованные за два дня до ее отставки, говорят о том, что 32% консерваторов хотели бы на ее месте увидеть Джонсона. 23% поддержали бы бывшего главу министерства финансов и конкурента Трасс в борьбе за кресло премьера – Риши Сунака, 10% – Уоллеса.
По подсчетам BBC на вечер 21 октября, в потенциальной гонке лидирует Сунак, второе место занимает Джонсон, на третьем – кс-министр обороны, младший министр торговой политики Пенни Мордонт. Официально свою кандидатуру еще никто не выдвигал.