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Министр обороны Великобритании Уоллес заявил, что не будет претендовать на пост премьера

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Уоллес намерен добиваться от кандидатов на пост премьера обещания инвестировать в оборону страны
Уоллес намерен добиваться от кандидатов на пост премьера обещания инвестировать в оборону страны
Фото: EPA

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны после отставки Лиз Трасс. Об этом он написал в Twitter.

"Я имею честь быть министром обороны Великобритании, и нынешняя угроза требует стабильности на этом посту", – написал Уоллес.

Он отметил, что  причины, из-за которых он не стал баллотироваться в прошлый раз, хотя не изменились.

"Я буду добиваться от всех кандидатов признания того, что экономическая безопасность невозможна без национальной безопасности. Это требует реальных вложений в наши Вооруженные Силы и спецслужбы", – пообещал Уоллес. 

Политик также сказал Sky News, что ему необходимо подумать, кто "признает очень насущные проблемы безопасности», стоящие перед Великобританией, и примет решение инвестировать в оборону", но в данный момент склоняется к тому, чтобы поддержать кандидатуру экс-премьера Бориса Джонсона, который покинул пост в начале сентября.

Уоллес добавил, что партия должна сосредоточиться на том, "кто принесет единство, и кто сможет победить на следующих выборах".

В июле, после того, как Джонсон заявил о своей отставке, Уоллес считался одним из самых вероятных кандидатов на пост нового премьера.

Контекст:

Джонсон занимал пост премьера Великобритании с июля 2019 года. 7 июля 2022-го на фоне череды скандалов он объявил об отставке.

Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии, которые проходили в июле – сентябре. 6 сентября Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании. 20 октября она подала в отставку после провала попытки провести реформу по снижению налогов. 

Результаты опроса 530 членов Консервативной партии, опубликованные за два дня до ее отставки, говорят о том, что 32% консерваторов хотели бы на ее месте увидеть Джонсона. 23% поддержали бы бывшего главу министерства финансов и конкурента Трасс в борьбе за кресло премьера – Риши Сунака, 10% – Уоллеса.

По подсчетам BBC на вечер 21 октября, в потенциальной гонке лидирует Сунак, второе место занимает Джонсон, на третьем – кс-министр обороны, младший министр торговой политики Пенни Мордонт. Официально свою кандидатуру еще никто не выдвигал. 


Теги: Великобритания, выборы, Борис Джонсон, Бен Уоллес
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