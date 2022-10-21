Джонсон спешит в Великобританию с отдыха на Карибах перед выборами премьера – The Telegraph

По информации издания, экс-премьер-министр должен приземлиться в аэропорту Гатвик в Лондоне в субботу, 22 октября, однако рассматриваются "более быстрые альтернативы".

20 октября The Time заявило, что вероятность участия Бориса Джонсона в новых выборах премьера "довольно высокая" и что он "зондирует" ситуацию. Издание считает, что сам Джонсон верит, что способен снова возглавить консерваторов.

The Telegraph отмечает, что когда Лиз Трасс объявила о своей отставке, сам Джонсон оказался на отдыхе на карибском острове и, "проснувшись от новостей, начал отправлять сообщения в WhatsApp потенциальным сторонникам". По информации издания, кампанию по возвращению Джонсона на пост премьера (если она полностью сдвинется с мертвой точки) возглавляет его "ближний круг ключевых друзей" в палате общин, в том числе Найджел Адамс, занимавший должность государственного министра без портфеля в кабинете министров Великобритании с 2021 года.

Сейчас, по информации издания, Джонсон обдумывает, как быстро вернуться в Великобританию. Одни источники утверждают, что он не вернется до утра субботы, 22 октября, регулярным рейсом British Airways, поэтому говорят об альтернативном варианте – рейсе через Нью-Йорк американской авиакомпанией, которая может доставить Джонсона в палату общин в пятницу, 21 октября.

При этом один из друзей Джонсона сказал изданию, что экс-премьер-министр вернется именно 21 октября, а другой – что Джонсон "застрял в Карибском море" и пытается попасть на самолет вечером 21 октября.