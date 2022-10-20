Джонсон, вероятно, будет участвовать в выборах британского премьера – The Time

По данным издания, он "зондирует" ситуацию. Автор статьи Стивен Свинфорд пишет, что для Джонсона это "вопрос национальных интересов".

The Times считает, что сам Джонсон верит, что способен снова возглавить консерваторов. Со ссылкой на нескольких членов партии газета отмечает, что его возвращение "вполне может состояться".

Контекст:

Джонсон занимал пост премьера Великобритании с июля 2019 года. 7 июля 2022-го на фоне череды скандалов он объявил об отставке.

Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии, которые проходили в июле – сентябре. 6 сентября после встречи с королевой Елизаветой II Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании.

20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку.

Результаты опроса 530 членов Консервативной партии, опубликованные за два дня до ее отставки, говорят о том, что 32% консерваторов хотели бы на ее месте увидеть Джонсона. 23% поддержали бы бывшего главу министерства финансов и конкурента Трасс в борьбе за кресло премьера – Риши Сунака, 10% – министра обороны Бена Уоллеса.