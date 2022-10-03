Джонсон получил новую должность, связанную с Украиной

Предыдущий глава группы дружбы с Украиной Джон Виттингдейл назвал своего преемника на съезде британских консерваторов 2 октября.

Он сказал, что Джонсон "во многих отношениях является очевидным и наиболее достойным человеком, который возглавит эту организацию, потому что он был первым человеком не только в этой стране, но и во всем западном мире, который так решительно выступил в поддержку украинского народа".

Это будет первая новая должность Джонсона с тех пор, как он ушел с поста премьер-министра в прошлом месяце. Сам он не присутствовал на съезде, но подтвердил, что согласится на должность.