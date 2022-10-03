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Джонсон получил новую должность, связанную с Украиной

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Джонсон занимал пост премьера Великобритании с июля 2019 года
Джонсон занимал пост премьера Великобритании с июля 2019 года
Фото: EPA

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил новую должность в Консервативной партии. Он возглавит группу дружбы с Украиной, сообщило издание Inews.

Предыдущий глава группы дружбы с Украиной Джон Виттингдейл назвал своего преемника на съезде британских консерваторов 2 октября.

Он сказал, что Джонсон "во многих отношениях является очевидным и наиболее достойным человеком, который возглавит эту организацию, потому что он был первым человеком не только в этой стране, но и во всем западном мире, который так решительно выступил в поддержку украинского народа".

Это будет первая новая должность Джонсона с тех пор, как он ушел с поста премьер-министра в прошлом месяце. Сам он не присутствовал на съезде, но подтвердил, что согласится на должность.

Контекст:

Джонсон занимал пост премьера Великобритании с июля 2019 года. 7 июля 2022-го на фоне череды скандалов он объявил об отставке.

20 июля Джонсон в последний раз выступил в Палате общин в качестве главы правительства. Он посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев". 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Великобритания, Борис Джонсон, Консервативная партия Великобритании
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