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"Медведев уже на Марсе". Маск потроллил Медведева в Twitter, Жадан прокомментировал

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Медведев высказался в Twitter по поводу отставки британского премьера
Медведев высказался в Twitter по поводу отставки британского премьера
Фото: EPA

Американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск обменялся комментариями в Twitter c замглавы Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым по поводу отставки премьер-министра Великобритании Элизабет Трасс и войны в Украине.

20 октября Трасс подала в отставку с поста лидера тори и главы правительства – спустя 45 дней пребывания в должности.

Замглавы Совбеза РФ написал в Twitter: "Пока-пока, Лиз Трасс, поздравляю, салат!"

Это отсылка к шуткам некоторых британских СМИ. The Economist 11 октября предположил, что у правительства Трасс будет "срок годности салата", и назвал ее "леди-айсберг", после чего таблоид Daily Star завел видеострим с кочаном салата, расположенным рядом с фотографией Трасс, в сопровождении вопроса: "Сможет ли Лиз Трасс пережить салат?"

Маск пришел в комментарии к Медведеву. "Неплохой тролль. Кстати, как дела в Бахмуте?" – написал он, намекая на безуспешные попытки РФ захватить этот город и выйти на админграницы Донецкой области. 

В ответ российский чиновник пригласил Маска в Москву на "День победы". Чьей, он не уточнил. 

Скриншот: Dmitry Medvedev / Twitter
Скриншот: Dmitry Medvedev / Twitter

"Читаю переписку Медведева и Маска. Такое впечатление, что Медведев уже на Марсе", – прокомментировал ситуацию украинский поэт Сергей Жадан. 

Контекст:

10 октября британская разведка сообщала, что РФ уделяет первостепенное внимание наступлению именно в центре Донбасса, особенно в районе Бахмута, чтобы продемонстрировать хоть какой-нибудь успех в войне против Украины.

На данный момент Бахмут является одной из ключевых горячих точек на фронте, отмечал 16 октября президент Украины Владимир Зеленский. 

В Минобороны Украины сообщали, что российские власти приказали своим войскам захватить Бахмут и выйти на админграницу Донецкой области до конца октября. Сейчас там идут тяжелые бои. 

Теги: Дмитрий Медведев, социальные сети, Великобритания, Сергей Жадан, война России против Украины, Бахмут, Илон Маск, Лиз Трасс
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