"Медведев уже на Марсе". Маск потроллил Медведева в Twitter, Жадан прокомментировал

20 октября Трасс подала в отставку с поста лидера тори и главы правительства – спустя 45 дней пребывания в должности.
Замглавы Совбеза РФ написал в Twitter: "Пока-пока, Лиз Трасс, поздравляю, салат!"
Это отсылка к шуткам некоторых британских СМИ. The Economist 11 октября предположил, что у правительства Трасс будет "срок годности салата", и назвал ее "леди-айсберг", после чего таблоид Daily Star завел видеострим с кочаном салата, расположенным рядом с фотографией Трасс, в сопровождении вопроса: "Сможет ли Лиз Трасс пережить салат?"
Маск пришел в комментарии к Медведеву. "Неплохой тролль. Кстати, как дела в Бахмуте?" – написал он, намекая на безуспешные попытки РФ захватить этот город и выйти на админграницы Донецкой области.
В ответ российский чиновник пригласил Маска в Москву на "День победы". Чьей, он не уточнил.
"Читаю переписку Медведева и Маска. Такое впечатление, что Медведев уже на Марсе", – прокомментировал ситуацию украинский поэт Сергей Жадан.
Читаю листування Мєдвєдєва й Маска. Таке враження, що Мєдвєдєв уже на Марсі.— Serhiy Zhadan (@serhiy_zhadan) October 21, 2022
10 октября британская разведка сообщала, что РФ уделяет первостепенное внимание наступлению именно в центре Донбасса, особенно в районе Бахмута, чтобы продемонстрировать хоть какой-нибудь успех в войне против Украины.
На данный момент Бахмут является одной из ключевых горячих точек на фронте, отмечал 16 октября президент Украины Владимир Зеленский.
В Минобороны Украины сообщали, что российские власти приказали своим войскам захватить Бахмут и выйти на админграницу Донецкой области до конца октября. Сейчас там идут тяжелые бои.