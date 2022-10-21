"Медведев уже на Марсе". Маск потроллил Медведева в Twitter, Жадан прокомментировал

20 октября Трасс подала в отставку с поста лидера тори и главы правительства – спустя 45 дней пребывания в должности.

Замглавы Совбеза РФ написал в Twitter: "Пока-пока, Лиз Трасс, поздравляю, салат!"

Это отсылка к шуткам некоторых британских СМИ. The Economist 11 октября предположил, что у правительства Трасс будет "срок годности салата", и назвал ее "леди-айсберг", после чего таблоид Daily Star завел видеострим с кочаном салата, расположенным рядом с фотографией Трасс, в сопровождении вопроса: "Сможет ли Лиз Трасс пережить салат?"

Маск пришел в комментарии к Медведеву. "Неплохой тролль. Кстати, как дела в Бахмуте?" – написал он, намекая на безуспешные попытки РФ захватить этот город и выйти на админграницы Донецкой области.

В ответ российский чиновник пригласил Маска в Москву на "День победы". Чьей, он не уточнил.

Скриншот: Dmitry Medvedev / Twitter

"Читаю переписку Медведева и Маска. Такое впечатление, что Медведев уже на Марсе", – прокомментировал ситуацию украинский поэт Сергей Жадан.

Читаю листування Мєдвєдєва й Маска. Таке враження, що Мєдвєдєв уже на Марсі. — Serhiy Zhadan (@serhiy_zhadan) October 21, 2022