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Кулеба: Перебоев с поддержкой от Великобритании после отставки Трасс не будет

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Кулеба: Перебои у нас могут быть только с электроэнергией, и то мы их тоже можем избежать
Кулеба: Перебои у нас могут быть только с электроэнергией, и то мы их тоже можем избежать
Фото: EPA

Поддержка Великобританией Украины, несмотря на отставку Лиз Трасс с поста премьер-министра, не изменится, уверен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил в эфире общенационального телемарафона 20 октября, который транслировал канал "1+1".

Ведущие спросили, не будет ли "перебоев" с поддержкой Украины со стороны Великобритании.

"Перебои у нас могут быть только с электроэнергией, и то мы их тоже можем избежать, если будем бережливо к этому относиться. Перебоев с поддержкой не будет. Безусловно, это очень драматическая история и мне как бывшему коллеге Лиз – я знаю ее, она очень сильный и амбициозный лидер, но мы живем в мире, где происходят вещи, которые еще год назад были просто невозможными", – сказал министр.

Контекст:

Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии Великобритании, которые проходили в июле – сентябре. 6 сентября после встречи с королевой Елизаветой II Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании.

20 октября Трасс объявила, что уходит в отставку. Она будет оставаться на должности, пока не выберут нового главу Консервативной партии (ожидается, что это произойдет до 31 октября). Как отметил Sky News, у Трасс самый короткий срок пребывания на должности среди всех британских премьер-министров – 45 дней. Второй самый короткий срок был у Джорджа Каннинга, чье премьерство продлилось 118 дней, прежде чем он скоропостижно скончался в 1827 году.

Во время выступления со своей первой речью Трасс анонсировала "смелый план" по развитию экономики за счет снижения налогов и проведения реформ. Кризис спровоцировали именно эти планы Трасс и бывшего министра финансов Квази Квартенга снизить налоги и выделить деньги, чтобы поддержать население субсидиями, писала "Русская служба BBC".

Правительство не объяснило, где будет брать деньги, что напугало финансистов и союзников Британии. В ситуацию пришлось вмешиваться Банку Англии, отмечало агентство Reuters. Провал бюджета по сокращению налогов потряс финансовые рынки и привел к "восстанию" в Консервативной партии, сообщил телеканал CNBC.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Великобритания, военная помощь, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Лиз Трасс
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