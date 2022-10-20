Великобритания готовит новый пакет помощи для ВСУ, в нем будет 25 тыс. комплектов зимней формы – министр обороны

Уоллес напомнил, что Великобритания намерена поставить Украине ракеты для систем противовоздушной обороны NASAMS.
"А с приближением зимы мы разрабатываем пакет для поддержки украинцев, включающий 25 тыс. комплектов зимней формы, чтобы они были более эффективны на поле боя, чем плохо подготовленные и плохо экипированные российские коллеги, многие из которых были мобилизованы в короткие сроки с небольшим учебным оборудованием или подготовкой", – сказал министр.
Он также отметил, что Великобритания продолжает тренировать украинских военных на своей территории вместе с другими партнерами. По его словам, обучение прошли уже более 7 тыс. военных, до конца года их число должно достигнуть 10 тыс.
Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Также страна предложила программы по приему британскими семьями украинских беженцев.
Великобритания планирует в 2022 году выделить Украине £3 млрд на оборону и восстановление. £2,3 млрд из них должны быть использованы для финансирования военных контрактов, определенных правительством Украины, а остальные £700 млн пойдут на проекты по реконструкции инфраструктуры страны.
25 августа Великобритания подписала план помощи Украине в восстановлении транспорта, в том числе аэропортов и морских портов.