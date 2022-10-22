Джонсон получил поддержку 100 депутатов для участия в выборах премьера – СМИ

"Бориса Джонсона поддерживают более 100 депутатов, и поэтому он может быть включен в избирательные бюллетени", – говорится в сообщении канала.

Журналисты также отметили, что бывший премьер-министр утром 22 октября вернулся в Великобританию со своей семьей после того, как прервал отпуск в Доминиканской Республике после вынужденной отставки Лиз Трасс.

Sky News подчеркивает, что в гонке за лидерство Джонсону, вероятно, будет противостоять бывший канцлер казначейства Риши Сунак, чья отставка стала ключевой причиной ухода Джонсона с должности премьера этим летом.