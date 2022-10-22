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Джонсон получил поддержку 100 депутатов для участия в выборах премьера – СМИ

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Джонсон в июле ушел с поста премьера
Джонсон в июле ушел с поста премьера
Фото: EPA

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил поддержку более 100 парламентариев, необходимую для участия в выборах премьера страны. Об этом сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на близкий к Джонсону источник.

"Бориса Джонсона поддерживают более 100 депутатов, и поэтому он может быть включен в избирательные бюллетени", – говорится в сообщении канала.

Журналисты также отметили, что бывший премьер-министр утром 22 октября вернулся в Великобританию со своей семьей после того, как прервал отпуск в Доминиканской Республике после вынужденной отставки Лиз Трасс.

Sky News подчеркивает, что в гонке за лидерство Джонсону, вероятно, будет противостоять бывший канцлер казначейства Риши Сунак, чья отставка стала ключевой причиной ухода Джонсона с должности премьера этим летом.

Контекст:

Джонсон занимал пост премьера Великобритании с июля 2019 года. 7 июля 2022-го на фоне череды скандалов он объявил об отставке.

Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии, которые проходили в июле – сентябре. 6 сентября Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании. 20 октября она подала в отставку.

Результаты опроса 530 членов Консервативной партии, опубликованные за два дня до ее отставки, говорят о том, что 32% консерваторов хотели бы на ее месте увидеть Джонсона. 23% поддержали бы бывшего главу министерства финансов и конкурента Трасс в борьбе за кресло премьера Риши Сунака, 10% – министра обороны Бена Уоллеса.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Великобритания, выборы, Борис Джонсон, Лиз Трасс
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