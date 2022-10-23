Экс-глава минфина Великобритании Сунак заявил о намерении побороться за пост премьера

Об этом британский политик сообщил в Twitter 23 октября.
"Великобритания – великая страна, но мы сейчас столкнулись с глубоким экономическим кризисом. Вот почему я собираюсь стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром", – написал Сунак.
Он добавил, что хочет "исправить экономику, объединить партию и помочь стране".
The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022
That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.
I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK
Первым кандидатом, который официально объявил о выдвижении на пост главы Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны, стала лидер британской Палаты общин Пенни Мордонт.
Кандидат в премьеры сможет баллотироваться, получив поддержку по меньшей мере 100 депутатов Консервативной партии. Если это удастся сделать только одному претенденту, то он автоматически станет новым главой партии и премьером Британии, заявило 20 октября руководство консерваторов.
В Палате общин британского парламента консерваторы имеют 357 мандатов, то есть кандидатов на должность может быть не больше трех. Выдвижение кандидатов закончится в 14.00 в понедельник, 24 октября. Если кандидатов окажется трое, консерваторы путем голосования отсеют одного.
Пара кандидатов, как ожидается, примет участие в телевизионных дебатах. После этого со вторника по пятницу состоится онлайн-голосование среди всех членов Консервативной партии, и 28 октября станет известно имя нового партийного лидера.
С июля 2019 года по сентябрь 2022-го пост премьера Великобритании занимал Борис Джонсон. Он объявил об отставке на фоне череды скандалов.
Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии, которые проходили в июле – сентябре (Сунак занял второе место). 6 сентября Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании. 20 октября она подала в отставку после провала попытки провести реформу по снижению налогов.
Результаты опроса 530 членов Консервативной партии, опубликованные за два дня до ее отставки, говорят о том, что 32% консерваторов хотели бы на ее месте увидеть Джонсона. 23% поддержали бы Сунака, 10% – министра обороны Бена Уоллеса.
Уоллес 21 октября заявил, что не собирается претендовать на пост премьера.
По подсчетам BBC на вечер 21 октября, в потенциальной гонке лидирует Сунак, второе место занимает Джонсон, на третьем – Мордонт.
СМИ сообщали 22 октября, что Джонсон получил поддержку 100 депутатов для участия в выборах премьера.