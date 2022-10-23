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Экс-глава минфина Великобритании Сунак заявил о намерении побороться за пост премьера

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Сунак отметил, что хочет исправить экономику, объединить Консервативную партию и помочь Великобритании
Сунак отметил, что хочет исправить экономику, объединить Консервативную партию и помочь Великобритании
Фото: EPA

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о намерении побороться за пост премьер-министра Соединенного Королевства.

Об этом британский политик сообщил в Twitter 23 октября.

"Великобритания – великая страна, но мы сейчас столкнулись с глубоким экономическим кризисом. Вот почему я собираюсь стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром", – написал Сунак.

Он добавил, что хочет "исправить экономику, объединить партию и помочь стране".

Первым кандидатом, который официально объявил о выдвижении на пост главы Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны, стала лидер британской Палаты общин Пенни Мордонт.

Кандидат в премьеры сможет баллотироваться, получив поддержку по меньшей мере 100 депутатов Консервативной партии. Если это удастся сделать только одному претенденту, то он автоматически станет новым главой партии и премьером Британии, заявило 20 октября руководство консерваторов.

В Палате общин британского парламента консерваторы имеют 357 мандатов, то есть кандидатов на должность может быть не больше трех. Выдвижение кандидатов закончится в 14.00 в понедельник, 24 октября. Если кандидатов окажется трое, консерваторы путем голосования отсеют одного.

Пара кандидатов, как ожидается, примет участие в телевизионных дебатах. После этого со вторника по пятницу состоится онлайн-голосование среди всех членов Консервативной партии, и 28 октября станет известно имя нового партийного лидера.

Контекст:

С июля 2019 года по сентябрь 2022-го пост премьера Великобритании занимал Борис Джонсон. Он объявил об отставке на фоне череды скандалов. 

Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии, которые проходили в июле – сентябре (Сунак занял второе место). 6 сентября Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании. 20 октября она подала в отставку после провала попытки провести реформу по снижению налогов.

Результаты опроса 530 членов Консервативной партии, опубликованные за два дня до ее отставки, говорят о том, что 32% консерваторов хотели бы на ее месте увидеть Джонсона. 23% поддержали бы Сунака, 10% – министра обороны Бена Уоллеса.

Уоллес 21 октября заявил, что не собирается претендовать на пост премьера.

По подсчетам BBC на вечер 21 октября, в потенциальной гонке лидирует Сунак, второе место занимает Джонсон, на третьем – Мордонт.

СМИ сообщали 22 октября, что Джонсон получил поддержку 100 депутатов для участия в выборах премьера.

Теги: Великобритания, выборы, экономика, кризис, парламент, Консервативная партия Великобритании, премьер-министр, партия, Риши Сунак
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