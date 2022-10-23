Экс-глава минфина Великобритании Сунак заявил о намерении побороться за пост премьера

Сунак отметил, что хочет исправить экономику, объединить Консервативную партию и помочь Великобритании Фото: EPA

Об этом британский политик сообщил в Twitter 23 октября.

"Великобритания – великая страна, но мы сейчас столкнулись с глубоким экономическим кризисом. Вот почему я собираюсь стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром", – написал Сунак.

Он добавил, что хочет "исправить экономику, объединить партию и помочь стране".

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.



That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.



I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK — Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022

Первым кандидатом, который официально объявил о выдвижении на пост главы Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны, стала лидер британской Палаты общин Пенни Мордонт.

Кандидат в премьеры сможет баллотироваться, получив поддержку по меньшей мере 100 депутатов Консервативной партии. Если это удастся сделать только одному претенденту, то он автоматически станет новым главой партии и премьером Британии, заявило 20 октября руководство консерваторов.

В Палате общин британского парламента консерваторы имеют 357 мандатов, то есть кандидатов на должность может быть не больше трех. Выдвижение кандидатов закончится в 14.00 в понедельник, 24 октября. Если кандидатов окажется трое, консерваторы путем голосования отсеют одного.

Пара кандидатов, как ожидается, примет участие в телевизионных дебатах. После этого со вторника по пятницу состоится онлайн-голосование среди всех членов Консервативной партии, и 28 октября станет известно имя нового партийного лидера.