20 тыс. консерваторов Великобритании не смогут участвовать в выборах лидера партии из-за отсутствия электронной почты

Впервые в истории Консервативной партии Британии ее члены будут выбирать своего лидера, а значит и следующего премьер-министра исключительно посредством онлайн-голосования, если 24 октября депутаты выдвинут более одного кандидата. Все предыдущие разы депутатам позволяли голосовать по почте.
Однако некоторые местные ассоциации Консервативной партии заявили, что до 13% их членов не имеют электронных адресов. У партии есть по меньшей мере 140 тыс. членов с правом голоса, значит, до 20 тыс. не смогут проголосовать онлайн.
Из собственных источников The Times стало известно, что на отсутствие электронной почты пожаловался по меньшей мере один действующий депутат-консерватор.
Есть также опасения, что даже консерваторы с электронной почтой могут быть лишены права голоса после того, как выяснилось, что некоторые из них не получили сообщения о голосовании.
Ожидается, что в течение выходных руководство тори обзвонит членов партии, у которых нет электронной почты, чтобы призвать их создать ее.
С июля 2019 года пост премьера Великобритании занимал Борис Джонсон. 7 июля 2022-го на фоне череды скандалов он объявил об отставке.
После него на выборах лидера Консервативной партии победила Лиз Трасс. 6 сентября она официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании. 20 октября она подала в отставку после провала попытки провести реформу по снижению налогов.
Результаты опроса 530 членов Консервативной партии, опубликованные за два дня до ее отставки, говорят о том, что 32% консерваторов хотели бы на ее месте увидеть Джонсона. 23% поддержали бы бывшего главу министерства финансов и конкурента Трасс в борьбе за кресло премьера Риши Сунака, 10% – Уоллеса.
По подсчетам BBC на вечер 21 октября, в потенциальной гонке лидирует Сунак, второе место занимает Джонсон, на третьем – экс-министр обороны, младший министр торговой политики Пенни Мордонт. Официально свою кандидатуру еще никто не выдвигал.