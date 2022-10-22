20 тыс. консерваторов Великобритании не смогут участвовать в выборах лидера партии из-за отсутствия электронной почты

Впервые в истории Консервативной партии Британии ее члены будут выбирать своего лидера посредством онлайн-голосования Фото: EPA

Впервые в истории Консервативной партии Британии ее члены будут выбирать своего лидера, а значит и следующего премьер-министра исключительно посредством онлайн-голосования, если 24 октября депутаты выдвинут более одного кандидата. Все предыдущие разы депутатам позволяли голосовать по почте.

Однако некоторые местные ассоциации Консервативной партии заявили, что до 13% их членов не имеют электронных адресов. У партии есть по меньшей мере 140 тыс. членов с правом голоса, значит, до 20 тыс. не смогут проголосовать онлайн.

Из собственных источников The Times стало известно, что на отсутствие электронной почты пожаловался по меньшей мере один действующий депутат-консерватор.

Есть также опасения, что даже консерваторы с электронной почтой могут быть лишены права голоса после того, как выяснилось, что некоторые из них не получили сообщения о голосовании.

Ожидается, что в течение выходных руководство тори обзвонит членов партии, у которых нет электронной почты, чтобы призвать их создать ее.