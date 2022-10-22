Трасс, которая проработала премьером 44 дня, сможет получать $129 тыс. в год до конца жизни – CNN

Правительственная программа обеспечивает бывших премьер-министров, все еще активных в общественной жизни Фото: ЕРА

По данным телеканала, несмотря на недолгий срок ее пребывания в должности, Трасс имеет право на получение выплат в рамках Программы пособий на покрытие расходов на общественные нужды (PDCA), введенной в 1990 году для "помощи бывшим премьер-министрам, все еще активным в общественной жизни".

"Пособие возмещает канцелярские и секретарские расходы, связанные с общественными обязанностями. Платежи производятся только для покрытия фактических расходов", – говорится в опубликованном на сайте Даунинг-стрит документе.

С 2011 года PDCA ограничен суммой £115 тыс. в год и ежегодно пересматривается действующим премьер-министром. CNN отмечает, что пособие получают Тереза Мэй, Дэвид Кэмерон, Гордон Браун, Тони Блэр и Джон Мейджор.

Оппозиционные политики и профсоюзы призывают Трасс отказаться от пособия в условиях экономического кризиса. В Великобритании зафиксированы рекордная за 40 лет инфляция и подорожание энергоносителей.

"Она на самом деле не имеет права на это, она должна отказаться и не брать его", – заявила в эфире программе "Доброе утро, Британия" на канале ITV лидер оппозиционной Лейбористской партии Кейр Стармер.