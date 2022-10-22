Трасс, которая проработала премьером 44 дня, сможет получать $129 тыс. в год до конца жизни – CNN

По данным телеканала, несмотря на недолгий срок ее пребывания в должности, Трасс имеет право на получение выплат в рамках Программы пособий на покрытие расходов на общественные нужды (PDCA), введенной в 1990 году для "помощи бывшим премьер-министрам, все еще активным в общественной жизни".
"Пособие возмещает канцелярские и секретарские расходы, связанные с общественными обязанностями. Платежи производятся только для покрытия фактических расходов", – говорится в опубликованном на сайте Даунинг-стрит документе.
С 2011 года PDCA ограничен суммой £115 тыс. в год и ежегодно пересматривается действующим премьер-министром. CNN отмечает, что пособие получают Тереза Мэй, Дэвид Кэмерон, Гордон Браун, Тони Блэр и Джон Мейджор.
Оппозиционные политики и профсоюзы призывают Трасс отказаться от пособия в условиях экономического кризиса. В Великобритании зафиксированы рекордная за 40 лет инфляция и подорожание энергоносителей.
"Она на самом деле не имеет права на это, она должна отказаться и не брать его", – заявила в эфире программе "Доброе утро, Британия" на канале ITV лидер оппозиционной Лейбористской партии Кейр Стармер.
Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии Великобритании, которые проходили в июле – сентябре. 6 сентября после встречи с королевой Елизаветой II Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании.
20 октября Трасс объявила, что уходит в отставку. Как отметил Sky News, у Трасс самый короткий срок пребывания на должности среди всех британских премьер-министров – 45 дней.
Во время выступления со своей первой речью Трасс анонсировала "смелый план" по развитию экономики за счет снижения налогов и проведения реформ. Кризис спровоцировали именно эти планы Трасс и бывшего министра финансов Квази Квартенга снизить налоги и выделить деньги, чтобы поддержать население субсидиями, писала "Русская служба BBC".
Правительство не объяснило, где будет брать деньги, что напугало финансистов и союзников Британии. В ситуацию пришлось вмешиваться Банку Англии, отмечало агентство Reuters. Провал бюджета по сокращению налогов потряс финансовые рынки и привел к "восстанию" в Консервативной партии, сообщил телеканал CNBC.