Сунак 25 октября официально станет новым премьер-министром Великобритании

Об этом сообщила BBC со ссылкой на пресс-службу правительства.

Отмечается, что в 9.00 (11.00 по Киеву) Лиз Трасс проведет заседание кабмина, после чего сделает заявление и отправится в Букингемский дворец на свою последнюю аудиенцию у короля, где она официально уйдет в отставку.

После этого Сунак, новый лидер Консервативной партии, отправится на свою первую аудиенцию с Чарльзом III, на которой его попросят сформировать новое правительство.

О том, что Сунак станет главой кабмина стало известно после того, как лидер британской Палаты общин Пенни Мордонт вышла из гонки за пост премьера – она не смогла получить поддержку 100 консерваторов.

Перед этим 23 октября свою кандидатуру с участия в гонке снял экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Он, по сообщениям СМИ, имел необходимые 100 голосов консерваторов, но решил отказаться от баллотирования, так как решил, что "это было бы просто неправильно", не имея единства в парламенте.

После победы в гонке за лидерство среди консерваторов Сунак назвал главные задачи в должности премьера. Видео его речи опубликовала BBC.

"Соединенное Королевство – прекрасная страна, но, несомненно, мы столкнулись с серьезным экономическим вызовом, который теперь нуждается в состоятельности и единстве. Я сделаю это первоочередной задачей – объединить нашу партию и нашу страну. Потому что это единственный способ, которым мы можем преодолеть вызовы, с которыми мы сталкиваемся, и построить лучшее, преуспевающее будущее для наших детей и наших внуков", – сказал Сунак.

Он также пообещал "работать каждый день для британского народа".