Стало известно имя следующего премьера Великой Британии

Мордонт не смогла получить поддержку 100 консерваторов и открыла Сунаку путь к премьерству.
Перед этим, 23 октября свою кандидатуру с участия в гонке снял экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Он, по сообщениям СМИ имел необходимые 100 голосов консерваторов, но решил отказаться от баллотирования, так как решил, что "это было бы просто неправильно" не имея единства в парламенте.
Теперь Сунак, которого, по подсчетам Sky News, поддержали около 200 членов Консервативной партии, единственный кандидат на пост премьера. По предположению британского канала, он может занять эту должность сегодня до вечера.
С июля 2019 года по сентябрь 2022-го пост премьера Великобритании занимал Джонсон. Он объявил об отставке на фоне череды скандалов.
Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии, которые проходили в июле – сентябре (Сунак занял второе место). 6 сентября Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании. 20 октября она подала в отставку после провала попытки провести реформу по снижению налогов.
Результаты опроса 530 членов Консервативной партии, опубликованные за два дня до ее отставки, говорят о том, что 32% консерваторов хотели бы на ее месте увидеть Джонсона. 23% поддержали бы Сунака, 10% – министра обороны Бена Уоллеса.
Уоллес не стал претендовать на пост премьера.