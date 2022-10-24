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Стало известно имя следующего премьера Великой Британии

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Сунак может стать премьером Великобритании уже сегодня
Сунак может стать премьером Великобритании уже сегодня
Фото: ЕРА

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак стане следующим премьер-министром Соединенного королевства Великой Британии и Северной Ирландии. Как сообщил Sky News, об этом стало известно после того, как лидер британской Палаты общин Пенни Мордонт вышла из гонки.

Мордонт не смогла получить поддержку 100 консерваторов и открыла Сунаку путь к премьерству.

Перед этим, 23 октября свою кандидатуру с участия в гонке снял экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Он, по сообщениям СМИ имел необходимые 100 голосов консерваторов, но решил отказаться от баллотирования, так как решил, что "это было бы просто неправильно" не имея единства в парламенте. 

Теперь Сунак, которого, по подсчетам Sky News, поддержали около 200 членов Консервативной партии, единственный кандидат на пост премьера. По предположению британского канала, он может занять эту должность сегодня до вечера. 

Контекст:

С июля 2019 года по сентябрь 2022-го пост премьера Великобритании занимал Джонсон. Он объявил об отставке на фоне череды скандалов. 

Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии, которые проходили в июле – сентябре (Сунак занял второе место). 6 сентября Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании. 20 октября она подала в отставку после провала попытки провести реформу по снижению налогов.

Результаты опроса 530 членов Консервативной партии, опубликованные за два дня до ее отставки, говорят о том, что 32% консерваторов хотели бы на ее месте увидеть Джонсона. 23% поддержали бы Сунака, 10% – министра обороны Бена Уоллеса.

Уоллес не стал претендовать на пост премьера.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Великобритания, Борис Джонсон, премьер-министр, Пенни Мордонт, Британия, Риши Сунак
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