Стало известно имя следующего премьера Великой Британии

Сунак может стать премьером Великобритании уже сегодня Фото: ЕРА

Мордонт не смогла получить поддержку 100 консерваторов и открыла Сунаку путь к премьерству.

Перед этим, 23 октября свою кандидатуру с участия в гонке снял экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Он, по сообщениям СМИ имел необходимые 100 голосов консерваторов, но решил отказаться от баллотирования, так как решил, что "это было бы просто неправильно" не имея единства в парламенте.

Теперь Сунак, которого, по подсчетам Sky News, поддержали около 200 членов Консервативной партии, единственный кандидат на пост премьера. По предположению британского канала, он может занять эту должность сегодня до вечера.